Courel fija como retos de mandato el nuevo convenio y la sede propia

m. c. cachafeiro | ponferrada

Gerardo Álvarez Courel iniciará el próximo día 11 de julio su segundo mandato al frente del Consejo Comarcal del Bierzo con un doble objetivo: Firmar con la Junta un nuevo Convenio-Marco y avanzar en una sede definitiva para la institución, que podría tener en ese periodo de transición un traslado desde el Edificio Minero, donde ahora está, a la antigua térmica del barrio de Compostilla, si al final fructifican las conversaciones con la Ciuden.

El PSOE volverá a gobernar en solitario la primera institución del Bierzo tras las elecciones municipales del 26 de mayo. Courel revalidará el cargo sin necesidad de pactos y todo parece indicar que Carmen Doel, concejala socialista en Ponferrada, será su número dos como contraprestación a los buenos resultados en la capital berciana, claves para gobernar con mayoría absoluta, aunque Courel evitó ayer confirmarlo a la espera de una reunión de todo su grupo.

La actual sede fue ayer testigo de la elección de los 27 nuevos consejeros: 14 del PSOE, 9 del PP, 2 de Coalición por el Bierzo y uno para Cs y Use. El proceso no ofreció ayer grandes novedades, empezando porque ninguno de los partidos con representación tuvo que vérselas con una lista alternativa. Todos los concejales fueron ayer a la votación, que se hizo por zonas, con la papeleta en la mano.

Aunque al final no hubo listas alternativas, Courel admitió que, en el caso del PSOE, ha podido haber concejales descontentos. «El Consejo, en estos cuatro años, no ha funcionado mal y todo el mundo quiere venir para aportar su granito de arena. Pero, por desgracia, no hay puestos para todos», lamentó.

Los 14 del PSOE son los alcaldes de Berlanga, César Álvarez; Peranzanes, Vicente Díaz; Cubillos, Antonio Cuellas; Benuza, Agapito Encinas, y Cacabelos, Júnior Rodríguez. También el alcalde de Trabadelo, Ricardo Fernández; el de Arganza, César Antonio Cabezudo; la alcaldesa de Castropodame, Josefa Álvarez; la concejala de Páramo del Sil Alicia García, y los concejales de Ponferrada Carmen Doel, Iván Castrillo, Lorena Valle y Manuel de la Fuente. Courel es concejal en Bembibre.

En el PP no continúa Adolfo Canedo y entra José Manuel Cela, también edil en Cacabelos. Por Ponferrada estarán Rosa Luna, que en el anterior mandato fue portavoz de Cs, y Lidia Coca. También están alcaldes como José Antonio Álvarez (Candín); Rafael Insunza (Congosto); José Manuel Pereira (Villafranca); Julio Arias (Puente Domingo Flórez) o concejalas como Elsa García, por Bembibre, o Pedro Jorge Fuertes por Cubillos. Por CB estarán Iván Alonso y Gabriel Folgado; por Ciudadanos, Ruth Morales, y por Use, Samuel Folgueral.

El Pleno del día 11 será en el Ayuntamiento de Ponferrada, de acuerdo con las gestiones realizadas por Courel ante el nuevo alcalde, Olegario Ramón. Un acto al que se le quiere dar relevancia institucional a la espera de que el Consejo, algún día, pueda tener sede propia y definitiva; no como ahora, que hace los Plenos en una de las salas de las instalaciones de Río Selmo.

Aunque Courel reconoció que le hubiera gustado negociar el nuevo Convenio-Marco con Luis Tudanca de presidente de la Junta, no ocultó que se debe a la institución y que ése es su objetivo para este mandato. «Si se puede ampliar mucho mejor», dijo Courel. El objetivo del presidente berciano es que ese acuerdo incluya también financiación para realizar el proyecto al menos de la nueva sede. «Tenemos que firmarlo cuanto antes, también porque lo marca la Ley», añadió. El acuerdo lleva pendiente desde 2013. Courel no ocultó que, de manera provisional, les gustaría utilizar el edificio de la antigua térmica, en el barrio de Compostilla. «La idea es que el Consejo tenga una sede propia. En propiedad, no de alquiler. Pero si no llegamos a una sede definitiva, es cierto que tenemos que mejorar y el edificio de Ciuden lo único que puede no tener con respecto a las instalaciones que ahora tenemos, es que no está en el centro de Ponferrada. Pero el resto, todo son ventajas. Es mejor cambiar para algo mejor a seguir esperando, que ya llevamos bastantes años», incidió.

El vicepresidente del PP provincial y alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, reconoció también que se ha realizado una lista por consenso. Está por decidir el portavoz. «Con los mimbres que tenemos intentaremos tejer el cesto y aportar en positivo».