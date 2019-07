Courel: «Llevamos más de medio año sin recibir ni un céntimo de la Junta»

c. fidalgo | PONFERRADA

Gerardo Álvarez Courel se emocionó ayer dos veces durante el Pleno donde inició su segundo mandato como presidente del Consejo del Bierzo. La primera vez fue en el momento de prometer su cargo, después de haber recibido el voto de sus 14 compañeros del PSOE y el consejero de USE Samuel Folgueral, la abstención de los dos representantes de Coalición por el Bierzo y la de la consejera de Ciudadanos, y la oposición de los ocho representantes del PP presentes (excusó su asistencia por motivos laborales el alcalde de Candín, José Antonio Álvarez Cahcón). La voz le salió a Courel entrecortada de la garganta, pero completó su promesa, tomó posesión del cargo y cuando se acomodó en el sillón donde habitualmente se sienta el alcalde de Ponferrada —el Ayuntamiento cedió ayer su salón de plenos a la institución comarcal— acertó a murmurar; «las emociones es lo que tienen».

La segunda vez que se emocionó, y con él a buena parte de los presentes, fue al final de su discurso, después de anunciar que la firma del Convenio Marco que durante cuatro años ha estado negociando con la administración autonómica para ampliar competencias y mejorar la financiación será «lo primero» a lo que dedicará sus esfuerzos, y después de denunciar también que al día de ayer,—y van más de siete meses de 2019— el Consejo sobrevive como puede porque «llevamos más de medio año sin recibir ni un céntimo de la Junta». En el discurso escrito facilitado a los periodistas, Courel se acordaba de sus padres y de «todos aquellos seres queridos que han sido la base de nuestra educación y personalidad y que por desgracia hoy ya no están con nosotros». Pero sus palabras quedaron en el papel y no salieron de su boca porque su voz se quebró definitivamente y, después de un instante de silencio, fueron los aplausos del público —alcaldes, concejales, la dirección del PSOE en León con Javier Cendón y Eduardo Morán a la cabeza, la ex presidenta comarcal Rita Prada, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, y el delegado de la Junta, Guillermo García, entre otros—los que le rescataron y le permitieron, saltándose el párrafo imposible de pronunciar, acabar su intervención.

Courel había tenido voz hasta entonces para advertir de que la financiación será «el caballo de batalla» de su segundo mandato, porque el Consejo habría demostrado su eficiencia como institución a la hora de prestar servicios y no se merece «la lentitud con la que la Junta tramita la concesión de ayudas dinerarias». Envuelta en un año electoral, la Junta aún no ha ingresado al Consejo la cantidad que le corresponde para su funcionamiento (1,7 millones de euros al año), cuando la Ley de la Comarca establece que el dinero debe llegar «por trimestres adelantados», algo que «no se cumple nunca». Pagar nóminas y a proveedores se convierte así en un ejercicio de equilibrio. «Imagínense los números que tenemos que hacer», advirtió Coruel, que también reclamó a la Junta «una sede digna y propia».

Con la mano tendida al diálogo, el socialista de Bembibre reclamó la «presencia real» del Consejo en todos aquellos organismos en los que se toman decisiones que afectan al Bierzo. También recordó que en el nuevo mandato, el Consejo recibirá competencias de ayuntamientos y pedanías, como ha ocurrido con el Parque Micológico. Coruel anunció que reivindicará al Gobierno el Plan de Transición Energética Justa y apoyo para que la Ciuden sea «catalizador» de proyectos de emprendimiento que revierta «la sangría de población» que ha traído el final de la minería. La continuidad del Banco de Tierras, la formación para el empleo, y la creación de un área de Mujer e Igualdad que ponga en marcha un Plan Integral de Violencia de Género, fueron otras promesas de Courel, que después de perder la voz y recuperarla, ofreció unidad para trabajar por el Bierzo.