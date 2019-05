Crisis en el PSOE de Toreno. Dimiten 6 de los 14 integrantes de la candidatura por discrepancias con el actual alcalde

La Ejecutiva de la Agrupación del PSOE en Toreno se ha roto a tan sólo unos días de las elecciones. Cinco de los nueve integrantes de la misma han presentado su dimisión, incluso su presidente, por las discrepancias existentes con el actual alcalde y candidato a la Alcaldía, Laureano González. "El principal motivo de la inconformidad y descontento de los ya dimitidos dirigentes y de gran parte de los militantes ha sido la elaboración de las listas electorales para la candidatura de las próximas elecciones municipales de manera unilateral por parte del actual alcalde, sin contar con nadie y con una falta total de transparencia. El regidor no consultó ni informó a los militantes de su composición y se saltó todos los pasos necesarios para la confección de una candidatura, incluidos los estatutos del partido, por lo que, desde el punto de vista de la mayoría de la ejecutiva saliente, esta no sería válida", denuncian los dimisionarios de la Ejecutiva Local en un comunicado de prensa en el que subrayan que las salidas afectan directamente a la composición de la candidatura, ya que se caen de la lista cinco de sus catorce integrantes, incluido Vicente Mirón o, como dice la nota de prensa, "una reconocida figura independiente".

Las tensiones en el seno del socialismo toreniense son conocidas desde hace tiempo pero, hasta el momento, el actual alcalde había conseguido mantener en pie su proyecto. Hasta ahora, porque "el hecho que propició las desavenencias fue la no inclusión en la candidatura de dos concejalas del actual equipo de gobierno, Kleme Mancebo (segunda teniente de alcalde, portavoz del PSOE y concejala de Bienestar Social, Cultura, Sanidad, Mujer e Igualdad) y María Encina Pérez (concejala de Personal de Oficina, Régimen Interno, Desarrollo Local y Turismo, Deporte, Tráfico y Seguridad vial) cuando estaba previsto que sí formasen parte de la misma", explica el comunicado, denunciado que "el propio Laureano González les pidió que continuasen, asegurando que contaba con ellas y llegando incluso estas a firmar la documentación de la candidatura".

"Laureano González nunca informó de la composición de las listas, que mantuvo en total secreto hasta su presentación, un minuto antes del cierre del plazo.Que Kleme Mancebo y María Encina Pérez fueran excluidas de la lista a última hora por Laureano González, sin contar con nadie más, fue la gota que colmó el vaso, lo que se suma a todo el malestar por la forma en la que se ha elaborado la candidatura. No ha sido sólo que no estén incluidas, si no cómo se ha configurado y presentado la candidatura. Unos hechos que han molestado a gran parte de la Ejecutiva, cuyos integrantes se han sentido engañados y ninguneados, y que han sido los que han propiciado las dimisiones, puesto que la composición de la candidatura tendría que haber contado con el visto bueno de la Ejecutiva local y posteriormente haberse aprobado en Asamblea, para pasar luego a la Comarcal y, finalmente, llegar a la Comisión Ejecutiva Provincial, de León. La actuación de Laureano González, realizada con total premeditación, procediendo a última hora en solitario y con opacidad, sin responder, además, a los requerimientos de información y respeto del proceso de elección por parte de los militantes, ha indignado a estos. La realidad es que Laureano González no ha respetado el “Procedimiento de Elaboración de Candidaturas” del Comité Federal del 10 de noviembre de 2018, para las elecciones 2019 ni tampoco los estatutos del PSOE. No se ha respetado la democracia interna del partido y en ningún momento ha existido transparencia. Una sola persona no puede decidir por todo un partido", explican.

Por todo ello, la gran mayoría de la Ejecutiva de la agrupación dice sentirse "engañada y traicionada" y ha tomado la decisión de dimitir tras "unos intensos días de negociaciones en las que han intervenido tanto las Ejecutivas Provincial como Comarcal para buscar una solución de consenso que satisficiera a todos y que no ha sido posible, pues los autoexcluidos tanto de la comisión Ejecutiva , como de la lista electoral, nos negamos a compartir espacio político con quien actúa de forma tan poco democrática.