Cs denuncia bloqueo de citas de más de 3 meses en Urología y Oftalmología

La situación del Hospital El Bierzo vuelve a ser tema de debate en las Cortes de Castilla de León a través de una iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs). El procurador de la formación naranja Manuel Mitadiel ha presentado una pregunta en la que le exige a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que dé a conocer los «datos oficiales» sobre las listas de espera para las consultas de Oftalmología y Urología. Son dos de las especialidades con mayor demora en el centro asistencial berciano y en cuyas agendas de citaciones —denunció el parlamentario de Cs— dejaron de entrar pacientes ya en el mes de septiembre.

Teniendo en cuenta que «los testimonios recogido por Ciudadanos señalan que, al menos de septiembre, no se dan citas en ninguna de estas especialidades», Mitadiel pone en cuarentena la versión defendida por el gerente del Área de Salud del Bierzo, José Luis Rodríguez Soto, que recientemente anunció «unos resultados milagrosos de la actividad del hospital, con una rebaja de la demora media a 35 días». Estos datos «resultan poco creíbles sabiendo que a 30 de septiembre la demora era de 85 días y que, durante el último trimestre, el centro ha padecido la falta de cirujanos y anestesistas», dijo Manuel Mitadiel, volviendo a insistir en el bloqueo de agendas. «Esta situación de supuesta rebaja de la demora se da al mismo tiempo que los pacientes no son citados, por lo que no figuran como pendientes en las listas de espera», añadió.

No es la primera vez que esta formación política cuestiona la veracidad de las cifras que sobre listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas externas, ofrece la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Mitadiel asegura que el bloqueo de pacientes desde hace más de tres mes desvirtúa por completo la realidad que quiere vender la gerencia sanitaria. Son pacientes que están en el limbo, ya no a la espera de ser consultados por el especialista, sino a la espera de citación.

Por ello, Cs pide explicaciones a la Junta. Primero, sobre cuáles son las causas que han motivado —afirma el parlamentario de la formación naranja— esa falta de citaciones. Después, sobre los datos oficiales de demora en ambas especialidades. Por último, si Sacyl tiene previsto aplicar soluciones en el caso de los pacientes de Urología, ya que, en este caso, también a fecha de septiembre, los pacientes estaban siendo derivados al centro de salud de Cuatrovientos (Ponferrada IV), donde se les dijo que «esa consulta ya no funcionaba y volvieron a dirigirlos al hospital sin que, a día de hoy, se les haya asignado consulta», según la versión de Ciudadanos.

Unidad del dolor

La acción para conocer el estado de las listas en Oftalmología y Urología no es la única emprendida por Ciudadanos. Manuel Mitadiel ha presentado una segunda pregunta, para su contestación por escrito, en la que pide explicaciones por la demora de hasta seis meses en la Unidad del Dolor. El político leonés consideró «injustificable que los pacientes tengan que soportar tan dilatados retrasos» y reclamó «soluciones para que el dolor de los pacientes sea tratado adecuadamente».

«Pese a la falta de personal, las demoras denunciadas no son admisibles e implican una falta de empatía con los pacientes muy preocupante», concluyó el parlamentario de la formación naranja en una crítica directa a la gestión de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl).