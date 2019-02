Cs denuncia «fraude» en los avales para restaurar los cielos abiertos

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel, ha calificado de «fraude» la falta de avales para la restauración de cielos abiertos después de conocer que los empresarios no han depositado fondos suficientes. Así, serán los contribuyentes quienes paguen de sus bolsillos esa diferencia.

«El coste de los avales no cubre más que el 22% de lo que la Junta de Castilla y León ha calculado que costaría restaurar los cielos abiertos pendientes», aseguró el parlamentario leonés, explicando que la inversión necesaria en la provincia de León para este fin supera los 36,8 millones de euros, pero las garantías financieras que los empresarios han depositado es de poco más de ocho millones de euros.

Mitadiel considera «inaudito» que «la falta de diligencia» del gobierno autonómico obligue a destinar dinero público para cubrir estos costes» y exige responsabilidades. Añade que los datos recabados avalan las «sospechas de connivencia» entre la administración y algunos empresarios mineros, lo que está provocando «graves perjuicios a la Hacienda pública».

Los datos en los que Mitadiel apoya su discurso están contenidos en la respuesta ofrecida por la propia Consejería de Economía y Hacienda a una pregunta presentada por la formación naranja. Un relato en el que la Junta aluda a la Gran Corta de Fabero, la Corta Pastora de La Pola de Gordón y las explotaciones de Villablino.

«La restauración del cielo abierto faberense cuesta 5,5 millones de euros, mientras que el importe de las garantías financieras es de 1,6 millones, es decir, menos del 30% del coste estimado», denuncia el procurador de Cs. En Villablino, «las restauraciones tienen un coste de 35,5 millones, mientras que los avales suman 2,7 millones, lo que no llega al 8% del total. Además, está pendiente de certificar 12,9 millones del cielo abierto Nueva Julia, cuya restauración es de 24,3 millones de euros y a día de hoy parece ser que no dispone de fianza que garantice su restauración», añadió Mitadiel. Finalmente, en La Pola de Gordón, la restauración supone 4,8 millones y, aunque los avales cubren el gasto, no se ha presentado ninguna estimación detallada».

Mitadiel recordó a la Junta que debe exigir la constitución de avales que garanticen el cumplimiento por parte de las empresas titulares de cielos abiertos.