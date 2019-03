Csif denuncia una situación crítica en Urgencias por falta de personal

Yo no sé para qué pagamos impuestos en El Bierzo. Estamos en el furgón de cola del país en casi todo. Dentro de nada seremos uno de los territorios más pobres, atrasados y obsoletos no solo de España, sino de toda la Unión Europea. En vez de ser lo que antaño fue la comarca de El Bierzo, nos estamos pareciendo más a la comarca de Las Urdes en los 70. Es intolerable el abandono total de la sanidad pública en El Bierzo. Cualquiera que la use de vez en cuando puede constatar que únicamente sale adelante por el esfuerzo, empeño y dedicación de los profesionales que nos atienden, que en su mayoría son de diez. Los medios, infraestructuras, gestión y planificación son pésimos. Esto ya no se trata de pedir por pedir, ni de quejarse por quejarse, es que no resiste ninguna comparación. Nos estamos quedando con una sanidad pública en El Bierzo de tercera categoría, cuando en otras regiones es una auténtica maravilla. Siempre habrá listas de espera y saturación en consultas, porque eso pasa hasta en los mejores centros de la sanidad privada. Pero lo que pasa aquí es denunciable.