Denuncian el allanamiento y ocupación de una vivienda en uso en Cuatrovientos

José F.A, un jubilado de Cuatrovientos que comparte con su hermano albañil la propiedad de la casa donde vivieron sus padres en la calle Las Delicias, fue a meter la llave en el inmueble que usa como segunda vivienda y se sorprendió al comprobar que los dientes no encajaban en la hendidura. Alguien había cambiado la cerradura. Era el lunes 28 de enero a las cinco de la tarde y apenas habían pasado dos días desde que el sábado se había pasado por la vivienda —amueblada y con la luz y el agua dada de alta, y una calefacción de peles en perfecto estado— donde su hijo duerme algunas noches y donde su hermano guarda material y herramientas de construcción.

José se temió lo peor, descubrió que había una ventana rota y usó la llave de la finca —que mantenía su cerradura original— para entrar en la cochera junto a su mujer. Y en el umbral de la entrada trasera de la casa, después de darle un puntapié a la puerta, se encontró con una mujer joven que le miraba desde el pasillo.

«Le pregunté qué hacía allí y me dijo que un chico les había mandado venir allí. Empezó a llorar un niño y mi mujer ya no me dejó entrar en la casa», contaba ayer a este periódico, desesperado porque dos semanas después del suceso ni la denuncia por presunto robo y allanamiento de morada que interpuso en la Comisaría de la Policía Nacional, ni la apertura de diligencias previas en un juzgado de Ponferrada le han servido para recuperar su vivienda.

A media mañana de ayer recogía cabizbajo el correo del buzón situado en el exterior de la vivienda y se guardaba en el bolsillo la factura de la luz y del agua a su nombre que debe continuar pagando. «Hemos pensado en cortarlas a ver si se van,, pero resulta que tampoco podemos hacerlo», se quejaba, sabedor de que volver a cambiar la cerradura sólo le traería problemas legales. «Tenemos una Justicia en este país que es una vergüenza y la policía podría haber hecho algo más, escríbalo así», le decía al redactor, con las facturas en la mano por un importe de unos cincuenta euros.

La Policía acudió a la casa

José F.A. acudió a la Policía Local y a la Policía Nacional el mismo lunes 28 de enero. Pero los agentes que se personaron en la vivienda, ante la posibilidad de que se tratara de una ocupación más que un allanamiento con robo, lo que implicaría el inicio de un procedimiento de desalojo en los juzgados, no detuvieron a la pareja que había cambiado la cerradura de la casa y aconsejaron a su propietario que acudiera denunciar.

Los vecinos con los que habló José F.A., y así lo contó en su denuncia, pensaron que los dos hermanos habían vendido la casa porque vieron «a un chico con bolsas y a una mujer». Nada más lejos de la realidad.

Descontentos con la actuación policial al entender que la el inmueble ocupado no está vacío y es una segunda residencia en pleno uso, los dos propietarios que comparten la casa heredada de sus padres han recurrido al juzgado para denunciar los supuestos delitos de robo con fuerza, allanamiento de morada y omisión de deberes de impedir y promover su persecución.

De allanamiento a usurpación

El Juzgado de Instrucción núemro tres de Ponferrada que instruye el caso ha abierto diligencias por entender, en un primer momento, que los hechos «presentan características que hacen pensar la posible existencia de un delito de allanamiento de morada». Posteriormente, según informa el despacho de abogados contratado por los demandantes, el juzgado ha considerado que al tratarse de una segunda residencia el delito imputable sería el de usurpación de domicilio. También ha liberado un oficio para solicitar el atestado policial y recibir los datos de «las personas identificadas que ocupan el interior de la vivienda».

El juzgado ha remitido además una cédula de citación para que el denunciante comparezca en el juzgado y aporte una relación de daños ocasionados, o una factura o presupuesto para proceder a su tasación pericial. Pero los dos hermanos ya han respondido en un escrito dirigido al juzgado que les resulta «imposible» porque «los actuales ocupantes del inmueble —y facilitan el nombre y los apellidos de la pareja— entraron en la vivienda para robar rompiendo la ventana y una vez dentro han permanecido en la misma con la anuencia de los agentes que acudieron a la llamada de auxilio durante el flagrante delito de robo y allanamiento, y pese a habérseles indicado que el inmueble estaba en pleno uso, e incluso era el lugar donde el copropietario, Fernando (F.A.) que se dedica a la actividad de construcción, deposita material de obra para su uso diario, se ha hecho caso omiso de todo ello».

Que los nuevos ‘inquilinos’ no tienen intención de irse lo ha comprobado estos días José F.A, cuando pasea con su mujer por Cuatrovientos y no puede evitar acercarse a la calle Las Delicias, como hizo ayer para recoger las facturas a su nombre en el buzón, a pesar del miedo que tiene a sufrir algún tipo de represalia. «Se ve que tienen la luz eléctrica del pasillo encendida todo el día y que están usando los pellets para encender la estufa», se lamentaba antes despedirse de este periódico con una frase que da que pensar: «Había visto en la televisión que estas cosas se daban, pero nunca pensé que pasaría aquí y que me pasaría a mí».