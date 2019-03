Destrozan dos cajeros en Lazúrtegui y la Policía identifica a una persona

m. Félix | ponferrada

La Policía Nacional de Ponferrada tiene muy avanzada la investigación de un inusual suceso en la ciudad. Hacia las seis de la madrugada del pasado miércoles, las fuerzas del orden fueron alertadas por el intenso humo que salía de la sucursal de la entidad Unicaja, en la céntrica plaza de Julio Lazúrtegui.

Cuando llegaron al lugar se percataron que se encontraban destrozados dos cajeros automáticos —quemado el del interior y machacado a golpes el del exterior—, el que está en la calle. También salía humo de la alfombra de entrada a la entidad bancaria.

Fue precisamente el humo lo que imposibilitó que durante toda la pasada jornada del miércoles los usuarios no pudieran utilizarla, al igual que el personal del banco. Los clientes del banco se quedaron atónitos al comprobar desde primera hora que no podían entrar, dado que en la puerta se colocaron unas cintas de precinto para impedirlo, puesto que era necesario ventilar el local. La previsión de Unicaja es restablecer este mismo jueves la normalidad.

De la investigación policial poco ha trascendido, pero según pudo saber este periódico, la autoría se atribuye en principio a una sola persona, que pudiera estar ya localizada. De hecho, en este asunto policial es clave el visionado de las cámaras de videograbación colocadas a la entrada del recinto bancario. Estaba previsto echar mano de toda la actividad de vehículos por la zona centro de la ciudad por si pudiera arrojar alguna pista en la investigación, pero no hizo falta. En la entidad financiera no se explican el motivo de estos destrozos, dado que al menos en Ponferrada no es un acto delictivo que se haya dado con asiduidad. Se investiga a una persona con algún trastorno.