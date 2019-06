Un detenido en Ponferrada y nueve en Valencia por traficar con medicamentos

La desarticulación de una red que se dedicaba a traficar con medicamentos ilegales se ha saldado con un detenido en Ponferrada y otros nueve en Valencia, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en León. El hombre arrestado en la ciudad por funcionarios de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ponferrada ya se encuentra encarcelado después de que el Juzgado de Instrucción número seis haya decretado su ingreso en prisión tras tomarle declaración.

Los diez detenidos están acusados de delitos de organización criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilítica de armas. La Policía Nacional ha intervenido hasta 20 millones de dosis de medicamentos ilegales en 300 presentaciones diferentes que podrían haber generado hasta 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro.

La red tenía cuidado de a quién ofertaba los productos con los que traficaba, según informa la Policía Nacional. «Los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la organización y que no tuviese acreditada una venta mínima. Además, solo aceptaban pago en efectivo y el método que utilizaban tanto para los envíos de producto como para la recepción del dinero es totalmente seguro», explica la Policía en una nota.Los agentes ha realizado 12 registro s en distintas localidades de Valencia; seis en Alginet, dos en la ciudad de Valencia, y uno en Alba, en Alzira, en Guadassuar y en Benetusser. Además de los medicamentos intervendidos, los agentes localizaron 45.00 euros en efectivo, un revólver con municipio, cuatro vehículos, una motocicleta, documentación y varios dispositivos electrónicos.

GIMNASIOS Y IENDAS DE NUTRICIÓN

La investigación emprendida el año pasado comenzó gracias a la información obtenida en dos operaciones anteriores en 2016 y en el mismo 2018. «Los agentes tomaron conciencia de la existencia de una organización criminal que actuaba como plataforma ilegal de distribución mayorista de medicamentos prohibidos», explica la Policía. A pesar de la dificultad para rastrear los medicamentos prohibidos, los agentes observaron envíos de dinero a una mujer ubicada en la localidad valenciana de Alginet.

Los agentes comprobaron que la mujer recibía sobres que presuntamente contenían dinero y a partir de ahí comenzaron a identificar personas relacionadas con el mundo del fisioculturismo y con el envío de paquetería comercial, y de varios delincuentes ocasionales. Al contrario que otras redes dedicadas al tráfico de medicamentos ilegales, no usaban webs ni anuncios en redes sociales para extremar la precaución y solo ofrecían sus productos «por invitación», ejerciendo de mayoristas y vendiendo grandes cantidades. El pago siempre era en efectivo y usaban una empresa de paquetería para ello. «El responsable de la franquicia de dicha empresa resultó ser un miembro de la organización» y a través de él, la Policía consiguió llegar hasta el cabecilla de la red y dar con la plataforma, las tiendas de nutrición, y bares donde contactaban con los clientes. Los medicamentos procedía de México, China, Portugal, Bulgaría y Rumanía.

Los agentes también localizaron en la fase final de laoperación una plantación de marihuana de 120 plantas.