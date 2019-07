«El centro logístico tendrá 1.300 operaciones de carga y descarga»

MANUEL FÉLIX | PONFERRADA

El Bierzo tiene los ojos puestos en lo que haga Endesa tras conocerse el fin de la producción térmica con quema de carbón. La eléctrica anunciaba el miércoles un plan con la ayuda de la Universidad de León, pero el director general de Endesa para el Noroeste, Miguel Temboury, ahondaba para este periódico en los planes de la compañía.

—¿Qué previsión de empleo alternativo tiene Endesa para Compostilla a partir del cierre de los grupos III, IV y V?

—Tenemos varios frentes. Por un lado, lo que es la plantilla propia se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para la recolocación del 100% de la plantilla de la central, que son 160 trabajadores. Esta recolocación se hace atendiendo peticiones de los trabajadores y tratando de minimizar desplazamientos geográficos. Es un compromiso que no se ha tratado con las empresas contratistas, con las que no hay una relación directa laboral con los trabajadores; pero me gustaría señalar que, de los 146 contratistas que había cuando se anuncia el cierre, 80 siguen trabajando hasta que se produce el cierre efectivo, que sería en junio de 2020. De momento han salido 60 contratistas, con ellos lo que sí ha asumido Endesa, dentro de su posición de responsabilidad social corporativa, es facilitar su empleabilidad, su colocación. Hablamos con la empresa que ya está desmantelando los grupos I y II, y esta Ute ya ha contratado a algunos trabajadores. También hablamos con la Junta de Castilla y León, con Forestalia, con empresas contratistas de la planta de biomasa de Cubillos, para ver el encaje de personas de la central. También hablamos con LM, también del desmantelamiento de los grupos III, IV y V, un trabajo que se alargará durante 4 años y generará una media de 130 puestos de trabajo, con puntas de hasta 200. En el pliego de condiciones de la nueva adjudicación de desmantelamiento vamos a meter en el pliego de condiciones una cláusula para favorecer a las empresas que contraten personal local.

—Habrá solución, pese a las críticas que han recibido ...

—Sí, sí. Entiendo que son momentos a los que cuesta ver las cosas moverse, porque es un cierre en diferido. Se solicitó el cierre a Industria y el periodo que estimamos de respuesta lo hemos visto en el caso de Anllares, que ha tardado 18 meses. Estimamos que será a mediados de 2020 y cuesta ver que se está trabajando, pero lo estamos haciendo, como el frente ya conocido de trabajo con la Universidad de León.

—Acaban de anunciar un concurso internacional para atraer inversores, con la ayuda de la Universidad de León. Se han creado muchas mesas de trabajo y han existido casos que se quedaron en nada. ¿Esto es un proyecto serio?

—Sí. La idea de hacer el concurso es precisamente eso. Se trata de elegir el mejor proyecto, con criterios de sostenibilidad, empleabilidad, criterios de economía circular y de idoneidad.

—¿De qué sectores estamos hablando, energético, ...?

—Ese es el trabajo que nos ayudará y hará la Universidad. Hemos hecho un estudio previo con una consultoría sobre el potencial de sectores con futuro en el Bierzo y eso hay que ratificarlo, que es el trabajo de la Ule. Todo será contrastado con los diferentes grupos de interés, sindicatos, empresarios, etcétera. Ese proceso nos va a garantizar que la adjudicación va a ser al mejor proyecto y asegurarnos de que todas las opciones están presentes en el concurso.

—El anunciado almacén eólico para Compostilla, ¿eso sigue en marcha?

—Sigue en marcha. Ha habido un poco de confusión por lo que hemos visto en las últimas semanas, porque hay un almacén logístico ya funcionando en As Pontes desde 2014, hace ya cinco años. Y es perfectamente compatible con la puesta en marcha de un almacén logístico en Compostilla. De hecho prevemos que haya un tercer almacén logístico en las instalaciones que se cierran en Teruel, la central de Andorra. ¿Porqué? Pues porque Endesa va a tener un crecimiento en energías renovables. Estamos ahora mismo con 1.700 Megavatios de capacidad. Este año 2019 ponemos en marcha 800 más, pero es que, teniendo en cuenta los objetivos que tiene el Plan Nacional de Energía y Clima hasta el 2030, de 66.000 Megavatios de capacidad eólica y solar, a instalar en España, Endesa tiene una aspiración de hacer entorno al 15% de esta capacidad. Estamos hablando de 9.000 megavatios adicionales. Pasar de los 1.700 actuales al entorno de 12.000. Hay espacio de sobra para tener el centro que hay ahora mismo en As Pontes, con la creación de un centro logístico en el Bierzo y en Aragón, porque el crecimiento va a ser enorme.

—Aquí interesa mucho el empleo, ¿puede darnos alguna cifra de empleo para el Bierzo?

—El centro logístico tiene un efecto de empleo limitado, porque es un centro de almacenamiento, pero sí que tiene un efecto importante inducido. Estamos hablando de un centro en el que estimamos que puede haber 60.000 unidades de material almacenado, con un valor estimado de 16 millones de euros, y donde anualmente estimamos que se van hacer unas 1.300 operaciones de carga y descarga de material. Todas estas operaciones de transporte tienen un impacto importante en la zona y creemos que es positivo. Pero no es solo este proyecto. Endesa también está dentro de lo que es el Plan de Futuro, que va acompañando al proceso de cierre de la central, está analizando inversiones de energías renovables en el entorno del Bierzo, en la medida que encontremos ubicaciones con buen recurso, horas de viento y horas solares.

—Endesa nació aquí y esta comarca circula ese pesar sobre la posibilidad de que la compañía pueda dejar desvalida a una comarca como al Bierzo ...

—Yo creo que eso no es así. Endesa inició su actividad hace más de 70 años en el Bierzo. Pero la presencia de Endesa en el territorio va más allá. En la provincia de León tenemos 9 centrales hidroeléctricas, que totalizan 290 Megavatios. En el territorio tenemos más de 20 parques eólicos que suman más de 420 Megavatios y seguimos construyendo parques eólicos,. Pero no solamente es lo que tenemos aquí, sino que Endesa eligió Ponferrada para operar todas las centrales hidráulicas del noroeste, las d Galicia, Asturias, Cantabria, no solamente León sino el resto de Castilla y León. Hoy en día se operan desde el Bierzo 25 centrales hidráulicas, con más de 800 Megavatios de potencia y desde el 2016 se han incorporado 16 centrales. Es decir, no solamente no nos retiramos del Bierzo, sino que estamos reforzando la posición de Ponferrada, con el centro de control de Montearenas, para que se lleve desde aquí toda la operación de centrales hidráulicas. Seguimos invirtiendo en proyectos renovables. Tenemos el del Alto Cabrera, de 114 Megavatios. tenemos también un proyecto en Villameca, puerto del Manzanal, que son 300 Megavatios fotovoltaicos. Son proyectos que están avanzando en su tramitación, en sus derechos de conexión a la red eléctrica y esperamos que puedan estar operando en 2022 y en la medida que se puedan construir proyectos renovables lo haremos en este entorno.

—¿El calendario de demolición de la central de Compostilla, sigue lo previsible?

—La demolición del grupo I y II son 18 meses, y ya han empezado y está corriendo el tiempo. La demolición del III, IV y V, que es el cierre y demolición final de la central estimamos que va a poder ser hasta cuatro años, y empezaría hacia final de 2020. Esto es compatible con el proyecto que compartimos con la Universidad de León, porque hay ya una disponibilidad inmediata de parte de esa superficie. Estamos hablando de una disponibilidad ya de suelo industrial de 30 hectáreas, ya disponibles, independiente al proceso de desmantelamiento. y en 18 mese tendríamos 20 hectáreas de suelo industrial. En 36 meses tendríamos hasta 280 hectáreas de suelo disponible. Ya es compatible la instalación de empresas, el centro logístico.

—Ahí quedará otro macropolígono industrial ...

—Hay varios usos posibles. No sabemos si será un gran proyecto que ocupe la mayoría del espacio o serán múltiples proyectos. Eso es lo que hay que ver. El emplazamiento tiene unas ventajas importantísimas en términos de conexiones, evacuación de energía, de acceso a la red de alta presión de gas, de agua del pantano. Tiene muchas ventajas.

—¿Ahí estará la Unión Europea detrás?

—Europa está detrás en la medida que pueda haber ayudas de la Unión Europea y estimamos que uno de los temas claves de la transición energética es la ayuda zonas que ven cerrar instalaciones eléctricas y mineras. Eso será un atractivo más, con la ayuda de la Universidad de León para que se instalen aquí empresas.