«El éxodo rural se revertiría con una enorme inversión en la periferia»

La novela y el ensayo. El cuento, la moda, la lucha contra los trastornos de la alimentación. Los secretos de la creación literaria, las redes sociales. Y hasta un perfume de nombre Floral. La ganadora más joven del premio Planeta, una etiqueta que no le aprieta, rompe sin embargo con muchas de las convenciones que rodean a la figura de una escritora. La autora de Melocotones helados, de Soria Moria, Mileuristas y Cuentos malvados cerrará el sábado 6 de julio el curso de verano sobre ‘Periodismo Narrativo en tiempos de noticias falsas’ que organiza el centro asociado de la Uned de Ponferrada hablando de los límites de la realidad y la ficción. Espido Freire, que ha cruzado el Bierzo haciendo el Camino de Santiago, tiene intención de incluir Las Médulas en la trama de una de las novelas de su saga juvenil de El chico de la flecha, ambientada en la Hispania romana.

—En tu última novela, ‘Llamadme Alejandra’ (Premio Azorín), novelas la vida y la muerte de la última zarina y tomas como punto de partida el escalofriante asesinato de los zares y su familia en el sótano de la casona donde estaban recluidos. ¿Cómo te metiste en la piel de Alejandra?

—Partía de un interés personal que había nacido en mi infancia por esa mujer, poderosa y desdichada, por su enorme tristeza, evidente en los retratos, incluso pese al manierismo de la época. Leí primero sobre ella, lo malo y lo hagiográfico, y después accedí a sus documentos privados. Correspondencia, diarios, testimonios de personas cercanas… por suerte, muchos de ellos se tradujeron o se desclasificaron durante esos años. Y, por supuesto, la construcción de una psicología de personaje que resultara al mismo tiempo atractiva y verosímil.

—Aquel asesinato engendró un montón de bulos y de imposturas, como el caso de la falsa gran duquesa Anastasia. Se ha dicho que las personas necesitamos que nos cuenten historias desde los orígenes de la civilización y aquí tenemos viva la tradición del Filandón. ¿También necesitamos que nos cuenten mentiras?

—Creo que necesitamos que las cosas no cambien, consuelo, estabilidad y esperanza. Si eso implica que nos mientan, aceptamos el precio. La minoría que protesta corre el riesgo de ser arrollada por la necesidad de mantener las creencias más acordes a las nuestras. Las mentiras individuales, además, se las arreglan para encajar y reforzar las colectivas.

—La victoria de Trump, el Brexit, las promesas electorales basadas en afirmaciones falsas, la falta de privacidad como consecuencia del 11-S, la sensación de que alguien, si quiere, puede saberlo todo de nosotros. Un escritor de hace 20 años diría que hoy vivimos en una distopía.

—Sí. Y los escritores contemporáneos de mayor éxito le dan la espalda a esa realidad, y han relegado la distopía a la ciencia ficción. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, en nuestros móviles, resulta terrorífico y fascinante. Es la construcción en directo de realidades divergentes, de interpretaciones absolutamente sesgadas: la imposibilidad de un diálogo social, porque nuestras percepciones de lo que ocurre, todas ellas reales, son irreconciliables.

—Colaboras como entrevistadora en Harpers y no es extraño que firmes reportajes y perfiles en distintos medios. ¿Cómo ves la evolución del periodismo con la irrupción de la era digital, el debate el sobre la gratuidad de los contenidos, la batalla contra las ‘fake news’?

—El periodismo siempre me ha interesado muchísimo, pero nunca he estado realmente involucrada con él, con la vida de una redacción, el proceso de creación de una revista o un diario. He estado contratada de manera externa, e incluso he sido objeto de entrevistas y atención, con las ventajas e inconvenientes que eso tiene para obtener una visión completa. En la actualidad, muchas firmas que antes aportábamos una mirada apolítica y con cierta mesura somos demasiado costosas para un periódico, o no interesa esa ausencia de posicionamiento. La necesidad de sobrevivir está causando un enorme daño al periodismo serio; el clickbait, el contagio de la banalidad digital, la dictadura de la opinión del lector y las presiones políticas han degradado la seriedad de la mayoría de los medios, que deberían plantearse seriamente de qué manera recuperar su integridad y la confianza del nuevo lector, más escéptico y caprichoso.

—Escribes novela, ensayo, alimentas una cuenta de Instagram, participas en viajes literarios, has sacado un perfume, asistes a desfiles de moda, diriges un máster de Creación Literaria en la Universidad de Valencia, participas en cursos de verano, te has involucrado en la lucha contra los trastornos de la alimentación, las personas tóxicas. Y todo a partir de un mundo, el de la literatura, donde las mujeres habéis tenido y tenéis que sudar para obtener la misma visibilidad que los hombres.

—Si se tienen ganas y oportunidades de trabajar, hay mucho por hacer, nuevo, novedoso o tradicional. La palabra y la posibilidad de narrar historias ofrecen un marco muy amplio, y enormemente creativo fuera de los límites estrictos de lo literario, unos límites que siempre me ha interesado explorar. Y es cierto, la visibilidad es un reto, pero también un objetivo que me marqué desde el inicio de mi carrera, hace ya 21 años. Si algo bueno tiene mi oficio es la posibilidad de una libertad casi sin límites; he intentado emplearla para hacer siempre aquello que se me antojara. Que guste más o menos, sea más o menos entendido es parte del juego.

—Has comenzado a escribir una serie de novelas juveniles ambientadas en la Hispania romana. ¿Cuándo veremos a Marco, el chico de la flecha, corretear por las minas de oro de Las Médulas?

—En la tercera parte. No sé si correteará, pero es uno de mis lugares preferidos de España, y al menos en homenaje al viejo Plinio debería pasar por allí.

—El Bierzo se enfrenta hoy al fin de ciclo de la minería de carbón. Otros lugares de la España interior también se vacían. Tus padres ya emigraron de Galicia al País Vasco en su día. ¿El éxodo rural terminará cuando no quede nadie en los pueblos o es un fenómeno que se puede revertir?

—Se revertiría con una enorme inversión económica y humana en la periferia, y con un nuevo modelo de desarrollo que tuviera basado en la accesibilidad de la vivienda, los servicios, el trabajo a distancia y la conciliación familiar. Muchos países europeos han logrado un equilibrio entre las zonas rurales y las urbes, pero la dificultad radica, en nuestro caso, en que el cambio no solo sería de índole práctica; parte de las costumbres y la mentalidad se verían también afectadas. Por otro lado, la diseminación de población del norte nada tiene que ver con las enormes extensiones vacías de otras regiones, y no vale una única solución. Hay un gran interés teórico en este momento por ese tema: veremos si logran salvar las dificultades.