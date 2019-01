La falta de médicos de cabecera complica la situación de Urgencias en Primaria

maría carro | ponferrada

Al repunte de los servicios de urgencias que registran los puntos de atención continuada de Atención Primaria en esta época del año, como consecuencia de los procesos catarrales y respiratorios asociados a las bajas temperaturas, hay que sumar también el pico de pacientes que soportan las urgencias de los centros de salud por la falta de médicos de cabecera en ambulatorios y consultorios. La cada vez más carente asistencia sanitaria que se da en los pueblos por el déficit de profesionales, y que ha llevado a que muchas localidades estén varios días sin médico, provoca una derivación de esos pacientes que requieren asistencia a los puntos de atención continuada. El de Picotuerto, en Ponferrada, ha enfrentando situaciones de desbordamiento en las últimas semanas, según han confirmado fuentes de la Junta de Personal del Área de Salud del Bierzo. Y no ha sido el único.

Los últimos usuarios de la sanidad que han presentado una reclamación por la falta de médico han sido los vecinos de Cabañas Raras, que acaban de ser informados de que no tendrá consulta médica «hasta nuevo aviso». En noviembre se jubiló el que era su médico de cabecera y, desde entonces, los profesionales que cubren esa vacante no venían manteniendo ni los horarios ni los días de consulta. Ello ha generado una gran preocupación entre la población, derivada al centro de salud Ponferrada IV, el de Cuatrovientos, que es el de referencia para estos pacientes y es aquí donde ya se han presentado las pertinentes reclamaciones. No obstante, el propio ambulatorio adolece de un profesional sanitario —en situación de baja— que obliga al resto de compañeros a asumir las consultas que le corresponderían y provoca retrasos de más de una hora e incluso de dos con respecto a la cita programada, según fuentes sindicales.

También el centro de salud Ponferrada I, el de San Antonio, sufre las consecuencias de una plaza sin cobertura médica. Ello no sólo motiva retrasos y cambios de médicos, sino también el ya referido colapso de urgencias. Todo es una cadena. «Si un paciente acude a su centro de salud y se va sin ser atendido, acabará en urgencias para que le den alguna solución. Ello provoca colapso y es lo que está pasando. Picotuerto está saturado y no sólo en festivos, también en días normales. Es un problema que se viene denunciando desde hace tiempo», explicaron fuentes de la Junta de Personal.

Toral de los Vados, Palacios del Sil y Congosto son algunos de los municipios que han puesto el grito en el cielo por las restricciones en la atención sanitaria en sus respectivos consultorios. No obstante, la situación denunciada es generalizada en toda la comarca ante la imposibilidad de cubrir todas las plazas vacantes.