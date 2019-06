Fele Bierzo recupera la idea de un Ave al menos hasta Ponferrada

Se me olvidaba...siempre podremos ir a A Gudiña a pillar el Ave. Tiene webos la cosa, que pare en un sitio desierto y Ponferrada no se haga valer. Perderemos los fondos europeos seguro, con la clase política del Bierzo apoltronada, que piensan que más allá del manzanal no existe nada y que ese tren no trae oportunidades