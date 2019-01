«Forestalia no tiene ningún problema para la Confederación»

Pues para no tener problemas, la primera vez que solicitaron autorización no se lo concedisteis por varias cosas. Según dicen primero por verter agua caliente, tratatada con químicos para no dañar la turbina, aguas arriba y cercana a la captaciónde agua potable del pantano, de la que beben miles y miles de personas. También parece que no se autorizó el punto de toma de agua, porque podía ocasionar daños estructurales a la galeríade y poner en riesgo otras tomas para otros usos. Añadir a esto que por donde va a discurrir el trazado de esa captación no debe ser del todo legal por el tipo de suelo, incluyendo terreno del canal alto. Asíque dices que no hay problemas? Los van a solucionar? o se lo vais a po er fácil y solucionar? Que País.