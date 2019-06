El gigante que duerme bajo la presa de Bárcena

Ocurre en el Caño de los Cristales, en Colombia. En el río Candelaira de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Y sucedía en el río Sil a su paso por el estrechón de Bárcena, donde hace sesenta años edificaron el embalse que anegó los pueblos de Posada del Río y de Bárcena para modernizar el regadío del Bierzo —en la que muchos consideran la mayor obra de ingeniería de la comarca— pero también sepultó una joya geológica.

Porque la construcción del pantano se tragó literalmente la marmita de gigante —o tetera según la nomenclatura anglosajona— que durante miles de años había formado la corriente en el fondo del cauce, allí donde el río se estrecha en un desfiladero, con el arrastre de piedras que quedaban atrapadas en el estrangulamiento y giraban una y otra vez sobre sí mismas. Piedras que, sin escapatoria, horadaban la roca hasta formar una concavidad que en 1959 tenía tres metros de diámetro y siete metros y medio de profundidad.

«Una parte del muro de la presa se construyó sobre ella», recordaba esta semana el historiador berciano Vicente Fernández, al término de las Jornadas de Patrimonio Histórico que el Instituto de Estudios Bercianos ha celebrado en el centro asociado de la Uned en Ponferrada; hormigón y hierros de una pared diseñada para contener la presión del agua, sobre la superficie pulida de una oquedad milenaria.

La presa de Bárcena figuraba en el plan del ingeniero Manuel Cominges que la Segunda República aprobó en abril de 1934 y que también contemplaba la construcción del embalse de la Fuente del Azufre, levantado ya en 1949, y de los canales Alto y Bajo del Bierzo. Edificada entre 1955 y 1959 con proyecto de Antonio de Corral y García, la construcción de la presa de Bárcena «ha sido la obra pública más compleja y la que más riqueza ha dado al Bierzo», insiste Fernández, que considera el proyecto como «una verdadera epopeya de la obra pública solo comparable a la labor realizada por los romanos dos mil años antes» en los canales de Las Médulas, «y ya en tiempos contemporáneos, a la construcción del ferrocarril en el siglo XIX y de las carreteras y autopistas nacionales».

El historiador tiene claro que el embalse resolvió los problemas del estiaje. Hasta Jovellanos, cuando pasó por el Bierzo en el siglo XVIII, se había extrañado del escaso aprovechamiento del Sil. En la presa, que costó 500 millones de las antiguas pesetas y tomó impulso con la entrada en el proyecto de los ingenieros de la empresa Auxini del Instituto Nacional de Industria, trabajaron 2.200 trabajadores. La obra no solo obligó a trasladar a 224 familias a Bárcena y Posada del Caudillo, los pueblos nuevos que nacieron con la presa, y a la ampliación del barrio de Fuentesnuevas, también sumergió bajo las aguas parte del trazado y uno de los puentes del ferrocarril a Villablino —hubo que rehacer 14 kilómetros— y un tramo de la antigua carretera de Castilla. Y sepultó la marmita de gigante.

Desviado el río, las obras dejaron a la vista durante un tiempo la gran olla geológica. «No hubo ningún trabajador que no fuera a verla porque era espectacular y todos hablaban de ella», rememora Fernández. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil le ha facilitado al historiador una foto —con dos de los ingenieros posando en un lateral del estrechón erosionado por el agua— que da una idea de lo que tuvo que ser el gran agujero de Bárcena. Pero en los archivos del organismo hidrográfico no hay ninguna imagen de la oquedad del cauce. Fernández está convencido de que, con la cantidad de gente que fue a verla, antes o después aparecerá alguna prueba de que la marmita gigante estuvo ahí. Y no es una leyenda.

Una construcción «digna de Vitrubio»

Vicente Fernández compara la presa de Bárcena, por los cambios que trajo, con la gran obra de ingeniería de los canales romanos a Las Médulas. El embalse cumpliría con las tres características que Vitrubio consideraba necesarias para que una construcción fuese vista como una obra de arte; firmitas (firmeza), utilitas (utilidad) y venustas (belleza).