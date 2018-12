El Gobierno replantea el proyecto de CO2 en Ciuden y centra el esfuerzo en crear empleo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que empiecen por venir a salvar a las auxiliares de Endesa con la misma prisa que lo hicieron con VESTAS. Que la Junta de Castilla y León termine de una puñetera vez el cacareado Cylog, que no es más que una glorieta. Que transformen el edificio de Ciuden en un centro de convenciones, exposiciones y auditorio. Que el gobierno realice de una vez el Puerto seco de Toral de los vados, proyecto socialista por cierto. Que se termine la autovía a Asturias. De todo eso, si me apuran lo único deficitario sería la transformación de Ciuden. El resto sería generar tejido productivo. Ahora sigan diciendo que no hay agravios comparativos con lo que las administraciones invierten en León.