La guerrillera que se exilió en una isla

La isla de Ré, en la costa atlántica francesa, tiene 30 kilómetros de longitud y cinco de anchura, y está conectada al continente por el cordón umbilical de un viaducto de peaje de casi tres kilómetros de largo. En esa isla del departamento de Charente Marítimo a la altura de La Rochelle, fortíficada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para frenar un desembarco de los aliados que nunca se produjo, ha terminado sus días de exilio la guerrillera antifranquista Consuelo Rodríguez López, Chelo.

Fallecida el pasado miércoles, a pocos meses de convertirse en centenaria, a Chelo la conocían como la última guerrillera de la Federación de León y Galicia que combatió y se escondió en los montes de Orense, el Bierzo y la Cabrera durante los primeros años de la posguerra, aquellos en los que cimentó su leyenda un mito como Girón.

No le quedó otra opción. Nacida en una familia acomodada de Soulecín, en El Barco de Valdeorras, Chelo se convirtió en enlace de la guerrilla —y fue encarcelada en más de una ocasión en Valdeorras, Ponferrada y León— después de que sus padres fueran asesinados en octubre de 1939 por no revelar el paradero de dos de sus hijos, ex combatientes republicanos. En la década siguiente, Consuelo y su hermana Antonia —que también fue enlace de la guerrilla y acabó exiliada en Francia tras pasar ambas por la llamada Ciudad de la Selva donde se escondían los maquis en Orense— vieron como perdían a cuatro hermanos en combates con las fuerzas del régimen, Pareja del guerrillero Arcadio Ríos, caído en una emboscada en 1946, Consuelo Rodríguez pasó tres años viviendo en la clandestinidad, en casas de apoyo de Orense y el Bierzo, antes de cruzar a Francia en 1949. Allí se casó con el guerrillero asturiano Marino Montes, padre de sus dos hijos, y acabó viviendo en la isla de Ré con su hermana Antonia, fallecida en 2012 y viuda del también guerrillero César Ríos, hermano de Arcadio.

Los guerrilleros y sus mujeres «nunca fueron bandoleros, ni ladrones, ni forajidos, ni mucho menos aún putas de los rojos» contaba Chelo en el documental sobre su vida rodado por Odette Martínez, hija del último guerrillero vivo de la partida de Girón, Francisco Martínez Quico, y por Ismäel Cobo y Laetitia Puertas. Y no es casualidad que decidieran titularlo La isla de Chelo.