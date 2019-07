«Hay que conservar las cicatrices de la mina con el arte»

Manuel Félix | fabero

En Fabero se clausuraba ayer la tercera edición de los talleres artísticos de verano Cian-m, taller de dibujo y escultura capitaneado por el escultor y catedrático de la Complutense, Tomás Bañuelos. Tras la presencia, gracias a él, por tercer año en Fabero del genial pintor español Antonio López, Bañuelos revela que tiene en mente un ambicioso proyecto de desarrollo artístico en su tierra natal, en el corazón de esta cuenca antracitera. Seguidor de los pasos del fallecido escultor Julio López Hernández, Bañulos le rendía ayer un homenaje. «Era una persona muy sabia y he tenido la suerte de compartir con él y el grupo, con Paco López, Isabel Quintanilla, María Moreno y de todo el grupo, que tiene una manera de creer y respetar el arte», remarca. El origen de lo que se ha podido disfrutar estos días de verano en Fabero esta en una beca que Tomás disfrutó en Ayllón, y como conocía al grupo de Antonio López y ha compartido su vida con la docencia y con su obra, fue como contó con ellos para traerlos al Bierzo.

—También partió un poco de la película de Fernando Trueba...

—Sí. Me traje a ocho o diez chicos que me ayudaron e hice una especie de curso de verano, de participación. Les dije si querían trabajar en la película, que era un trabajo entre iguales y me sentí un alumno más, creando y pensando en la obra de los contemporáneos de Mallol. Y ese trabajo me hizo sentir muy bien y forcé a Cristina Huete para que se hiciera en Fabero, porque a Fernando le gusta asistir al trabajo, cerca de los talleres entorno a la película. Yo trabajé en su guión, y me he sentido tanto en el papel que le dije que esto había que hacerlo en un pueblo, como trabajaba el protagonista, y por eso fue en Fabero, y coincidió que acababa de estrenar mi nave aquí y allí montamos un escenario y una tarima de posado. Y esa foto con Trueba me inspiró y hablé con el Ayuntamiento de Fabero y me dije, al igual que Arco se hace en el recinto ferial, vamos a hacer aquí los talleres en el recinto ferial. Fue una idea peregrina, pero me la aceptaron en Fabero, tuvo tanto éxito y salió tan bien, que luego se ha dado sentido a este edificio de Fabero.

—Y todo esto, ¿va a tener una evolución, una continuidad, después de contarme antes de la entrevista que tiene nuevos planes en el Bierzo tras dejar la docencia con la jubilación?

—Sí, voy cumpliendo años y tengo ya los años trabajados de servicio y tengo en Fabero un gran espacio donde quiero dedicarme a crear. Quiero tener el tiempo para recuperar el tiempo. Muchas veces la gestión te embrutece, porque te quita tiempo de leer tus cosas, de leer lo que te apetece, porque estás todo el día leyendo cosas que te mandan; creando y metiendo en faenas que te tocan por el puesto de vicedecano y hacer cosas por tu Facultad y tus alumnos...

—Entonces va a crear en Fabero un centro de cultura.

—La base fundamental de estos cursos es sensibilizar y el arte es un vehículo perfecto para sensibilizar a la gente y para que ponga en valor lo que tiene.

—Y este es el lugar adecuado, donde más a gusto se encuentra...

—Todos los espacios que tiene Fabero, todo el entorno minero, todas las cicatrices que dan sabor a mina, el recuerdo de lo que ha sido, todo eso forma parte de nuestro patrimonio. Y eso es lo que hay que conservar, y la mejor manera de ponerle sensibilidad a eso es a través del arte, porque el artista pone en valor eso de otra manera. El artista tiene la capacidad de sugerir cosas, aquí a su pasado, a su familia, de sus padres por sacarlos adelante.

—Nos han cerrado las minas, y es la forma de sacarle algo positivo a esa clausura...

—¡Hombre, el año pasado yo les hablaba en un texto sobre la resiliencia y yo creo que Fabero es un pueblo resiliente! Es esa capacidad de renovarse constantemente y de pelear. Es el espíritu de la gente de aquí, Es el espíritu de la gente del valle de Fornela, de Ancares, gente que venía a trabajar andando, en bicicleta y que luego se tenía que volver mojado de trabajar en la mina, porque tenía que hacer sus tareas del campo.

—¿Desde Fabero impartirá cátedra?

—Intentaré hacer mi obra, continuar con ella y que tenga un sello más apegado a la tierra donde nací. Quiero retratar a la gente de aquí. Estoy terminando un retrato de mi padre y de alguna amiga de Fabero.