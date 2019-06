Hay más de 4.000 diabéticos en el Bierzo que desconocen que lo son

Los cambios demográficos y de estilos de vida han provocado un alarmante incremento del número de diabéticos. Una tendencia general a la que el Bierzo no es ajeno. De hecho, en la comarca hay más de 10.200 personas mayores de 14 años con un diagnóstico de diabetes, «lo que supone casi un nueve por ciento de prevalencia, un punto más que la media de Castilla y León y tres más que áreas como Valladolid Oeste», explica el subdirector médico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), José María Pelayo Terán. Pese a ello, esta enfermedad sigue siendo una gran desconocida para el conjunto de la población. Tanto que «se estima que entre 4.000 y 6.000 personas más pueden tener diabetes sin conocerlo por no acudir a su médico, no realizarse las pruebas diagnósticas o no presentar síntomas de sospecha en este momento», asegura Pelayo Terán.

Tal situación ha llevado a la Gasbi a involucrase decididamente en un plan de acciones encaminadas a concienciar no sólo sobre el elevado impacto de la diabetes, sino también de la importancia de cambiar el estilo de vida para combatir los malos hábitos alimentarios y la obesidad. Una acción en la que se han involucrado varios agentes externos, caso de la Fundación Bas Van de Goor (Holanda), y, ahora también, el famoso cocinero Chicote, que estará en Ponferrada el jueves con la campaña #DiabetesPorTuCorazón. La visita es el premio conseguido por la ciudad en un certamen nacional en el que se buscaba la mejora ruta cardiosaludable y ganó la Senda de Bas.

Concienciar sobre la importancia de los hábitos de vida saludables en la prevención y el control de la diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular es el fin de la actividad que traerá a Chicote al Bierzo. Una parte visible y llamativa de un trabajo arduo que se hace desde abajo. La punta de un iceberg que esconde múltiples acciones, sobre todo en Atención Primaria: estudios de hábitos de alimentación en determinados sectores de la población, guías prácticas, sesiones formativas, caminatas y acciones deportivas, entre otros. Un trabajo enfocado de manera prioritaria a combatir la obesidad. ¿Por qué? Porque «un 60% de las personas con diabetes presentan obesidad», subraya el subdirector médico de la Gasbi.

Pero el sobrepeso no es el único problema. «Con una elevada frecuencia, se acompaña de otros riesgos cardiovasculares, como hipertensión, hipercolesterolemia o tabquismo, lo que confiere una mayor gravedad y una mayor riesgo de complicaciones a largo plazo en una enfermedad de por sí especialmente grave», afirma Pelayo Terán.

Trastornos mentales

Hay un colectivo poblacional con el que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Bierzo se han involucrado especialmente en lo que al tratamiento de la diabetes se refiere. «Es el caso de los pacientes con trastornos mentales, tanto por su uso de tratamientos como por los estilos de vida y la accesibilidad», explica el doctor José María Pelayo Terán.

Ya desde el año 2000, el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Bierzo, en colaboración con Atención Primaria y otras especialidades, viene realizando proyectos para la detección del sobrepeso, el riesgo de diabetes y otros factores cardiovasculares en estos pacientes. Estudios que han demostrado «un riesgo doble o triple de obesidad, hiperglucemia o hipercolesterolemia», apuntó el subdirector médico, que es psquiatra del centro asistencial berciano.