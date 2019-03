La Herrería consolida las 20.000 visitas y reclama mejores accesos

Se llamaba Marcial, pocos recuerdan ya cuál era su apellido. Pero el que tiene cierta edad no se ha olvidado cómo hace cuarenta años y al volante de una pequeña furgoneta DKW de color azul cielo recorría los pueblos entre Ponferrada y Compludo para trasladar a sus vecinos como si fuera un coche de línea. Cuarenta años después, las cosas en Compludo están mejor en algunos aspectos —la Herrería, restaurada, ha vuelto a alcanzar las 20.000 visitas anuales después de unos años cerrada por su deterioro— y en otros peor, porque las compañías de autobuses se niegan a descender por la carretera de acceso desde el vial de montaña entre El Acebo y Molinseca por donde transcurre el Camino de Santiago al entender algunos conductores que la pendiente y las curvas son excesivas, según denuncia Juan Carlos Flórez, uno de los copropietarios del Monumento Nacional y socio de la empresa Vita et Natura et Legenda, que se ha embarcado en la aventura de convertir la fragua en un atractivo turístico de primer orden en el Bierzo, en la estela del castillo de Ponferrada, Santiago de Peñalba y Las Médulas.

Y mejorar los accesos, tanto como dar como empresas de transporte dispuestas a llevar a los turistas hasta las inmediaciones de la Herrería, son las dos reivindicaciones que Vita Natura et Legenda pone sobre la mesa para superar la barrera de los 20.000 visitantes y que el número de personas que conocen la antigua industria del hierro, que todavía funciona a la manera medieval, siga aumentando.

«Si hubiera un autobús circular como hacia Marcial en los años setenta con aquella DKW, se iba a llenar de gente, sin duda», asegura Flores, satisfecho porque después de los últimos tres parones invernales, la recuperación de la maquinaria del monumento es un hecho, y a la vez frustrado porque no vislumbra ninguna iniciativa para mejorar los accesos y su empresa, que ha contratado al descendiente del último herrero para que trabaje como guía y se encargue del mantenimiento, tampoco dispone de fondos para acometer el proyecto de convertir la vieja panera del complejo en un centro de recepción de visitantes. «Nos harían falta 60.000 euros y como somos un monumento privado es difícil obtener una subvención pública», reconoce.

Atraer a los peregrinos

Flores está convencido de que la Herrería de Compludo, tan cerca del Camino Francés a Santiago, todavía tiene mucho potencial como atractivo turístico. El objetivo para los próximos años también pasa por atraer a más peregrinos, dispuestos a desviarse del Camino para conocer uno de los rincones más singulares de la comarca.

Para eso habría que mejorar también la comunicación entre Compludo y Espinoso —donde hay restaurantes y alojamientos y a la última exposición de belenes en Navidad acudieron 3.500 personas— para favorecer las pernotaciones y resolver también los problemas de la conexión a Internet, «que va y viene». No en vano, la Tebaida Leonesa (o Berciana, como también se la llama ahora) nació precisamente en Compludo.

Señalización arrancada

Flores agradece a la Concejalía del Medio Rural el empeño en mejorar el aparcamiento próximo a la Herrería, aunque está convencido de que el bloqueo político que ha sufrido el Ayuntamiento de Ponferrada haya impedido desarrollar mejor el paraje. Y quizá, lo que más desconcierta a la empresa que ha logrado reabrir el monumento tras ponerse de acuerdo con todos sus herederos sea las suspicacias que su actividad despierta entre algún que otro vecino de la zona que se ha dedicado a quitar la señalización de las sendas que Vita et Natura et Legenda ha acondicionado. «Alguno debe de pensar que nos estamos haciendo ricos a costa de la gente», se lamenta.