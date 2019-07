Historias reales: la generosidad pura de Irene Gómez

Con tan sólo 7 años, Irene Gómez (Cacabelos) decidió que quería donar su pelo para hacer pelucas para las personas con cáncer. Una decisión tomada en 2017 detrás de la que estaba la historia de su propia abuela. El único problema entonces era su pelo corto. Tenía que dejarlo crecer y a ello se puso.

El pasado mes de diciembre y tras años de lucha contra el cáncer, la abuela falleció e Irene decidió que era el momento. El mejor homenaje que le podía hacer era regalar su coleta a la AECC.

No quería esperar más, pero el largo todavía no era suficiente y ahí empezó su particular batalla. Se medía el pelo constantemente, ansiosa por sobrepasar los 20 centímetros. Finalmente, el pasado mes de mayo alcanzó la medida justa y corrió a la peluquería Spazio de Ponferrada —una de las que colabora con la asociación— para ejecutar su deseo.

No sólo se quitó 20 centímetros de trenza, también un peso de encima. Con su acción no solo ayudará a otras personas, también a sí misma. A su forma, le ha plantado cara a la enfermedad, se ha liberado del sentimiento de impotencia. Ha hecho algo bueno, como otras muchas personas.