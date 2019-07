Los informes técnicos recomiendan eliminar la hiedra del Castillo Viejo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No hace falta ser técnico para saber el daño que puede causar la hiedra en las paredes, muros o lo que sea. Se tenia que haber quitado a los primeros metros de su crecimiento y no esperar a que cubra la muralla entera. Ahora el coste no será el mismo !