IU elige a Arias candidato a Ponferrada en una elección impugnada por su rival

m. carro | ponferrada

El actual coordinador de Izquierda Unida (IU) en Ponferrada es, desde ayer, el candidato de la formación a la Alcaldía de la capital berciana. Javier Arias obtuvo el 81% de los votos en las primarias, frente al 19% del respaldo conseguido por el otro candidato, Manuel Fernández, y pese a que éste y otros miembros de su equipo impugnaron el proceso. Fernández retiró su candidatura a última hora tras detectar —aseguró—una serie de «irregularidades» en el censo que no garantizan «la transparencia suficiente». «Ha habido gente que se había dado de alta como simpatizantes y que no estaban en la lista y no se le permitió votar a pesar de que, en algún caso concreto, habían recibido ya la confirmación de inscripción», denunció Fernández, asegurando que también ha habido personas que no cumplían con las condiciones de antigüedad suficientes y sí votaron.

Frente a la versión ofrecida por el candidato que, finalmente, obtuvo el menor respaldo; la comisión organizadora del proceso de primarias garantizó que «la jornada ha transcurrido con total normalidad», así como la validez del proceso y de la elección de Javier Arias, que obtuvo 41 de los 50 votos registrados en una jornada con una participación del 50%.

Las impugnaciones presentadas por la candidatura de Manuel Fernández —que llegó a retirar todas las papeletas con su lista, aunque fueron repuestas de manera inmediata— se elevarán ahora a las ejecutivas provincial y autonómica para su valoración. «Que ellos decidan lo que procede», dijo Fernández, lamentando que este tipo de situaciones no favorecen en nada la imagen del partido. «Cuando me llamaron para ser candidato, lo que yo quería evitar era, precisamente, lo que ha pasado. Es lo último que hubiera deseado, pero no se puede ir de bueno ante una situación así», aseguró.

Todo el revuelo formado con la retirada de una de las dos candidaturas retrasó el proceso de elección que concluyó con diez minutos de retraso y un claro vencedor. Arias asume la titularidad de la candidatura a la Alcaldía de Ponferrada con la idea de desarrollar el mismo «proyecto de cambio» que abrió cuando tomó las riendas de la ejecutiva local. Respecto al conflicto abierto por las irregularidades en el censo denunciadas por su contrincante, Arias dijo tener constancia de que «todas las personas que se han acercado a votar han podido hacerlo». Además, quiso aclarar que «el censto ha sido remitido directamente por la organización regional, nosotros ahí no hemos puesto ni quitado ni una coma».

«Al final, en unas primarias somos compañeros y yo no veo ningún motivo para tildar el proceso de irregular», afirmó el vencedor, convencido de que «no habrá ningún problema para invalidar el proceso».

Partidario de las confluencias

De cara al futuro más próximo, es decir, las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo, Javier Arias tiene claro cuál es su postura y él, personalmente, apuesta por las confluencias. En todo caso, «IU es un partido asambleario y todas las decisiones que tengan que ver con la forma de concurrir a las elecciones van a ser decididas y aprobadas por la asamblea», garantizó.

El plan del candidato de IU a la Alcaldía de Ponferrada comienza por «hablar con todos los agentes políticos y sociales de nuestro entorno ideológico que se quieran sumar a un proyecto de cambio y para ver cuáles son las posibilidades que hay de concurrir juntos o no de cara a las municipales». Será el resultado de estas reuniones lo que se debatirá y decidirá en asamblea. Una asamblea que, llegado el caso, deberían decidir también las siglas que ampararían la candidatura. «Yo soy partidario de continuar con los procesos de concurrencia, eso sí no sé si como Ponferrada en Común o con otro nombre», apuntó.