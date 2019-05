La Junta abre la vía promocional para cultivar lúpulo en la comarca

La Junta de Castilla y León quiere promocionar la implantación de fincas de cultivo de lúpulo en la comarca del Bierzo. Lo hará a través de la conocida plataforma promocional Bierzo Hub, con el desarrollo de una campaña informativa y análisis de la situación.

Ante esta situación, la disparidad de criterios y pareceres sobre el futuro del lúpulo en esta comarca son dispares. En el Bierzo hay agricultores que ven la campaña promocional como una pura entelequia. Lo dice José Manuel Lobato Folgueral, presidente del sindicato Asaja para la comarca, quien estima que lo de Bierzo Hub es poco menos que algo inexistente, dado que entiende que «no tiene presupuesto» y todo lo que se haga sin financiación es «perder el tiempo».

«No hay nada, ni lo habrá. El lúpulo necesita grandes extensiones y creo que aquí no es viable por el minifundismo, además de que habría que conocer las condiciones agronómicas del suelo y demás parámetros. Nosotros no asistimos a lo de Bierzo Hub porque hasta que no haya una apuesta serie que se vea claramente con financiación, todo lo demás es humo», remarca el dirigente berciano de Asaja bajando del tractor.

No lo ven así desde la Asociación Berciana de Agricultores. Pablo Linares dice que todo es estudiable y todo lo que sea sumar es bienvenido. Por eso, considera que la implantación de lúpulo en el Bierzo «es una vía con un nicho económico de posibilidades». Sí confirma que en la comarca no son expertos en este producto básico para la elaboración de cerveza, pero sí cree que «puede ser interesante un hub sobre lúpulo».

«La dificultad es la superficie, que no existen grandes fincas, pero también hay que recordar que, por ejemplo, para la plantación de frutales, de perales y demás, también son necesarias grandes extensiones, y sin embargo, al sector de la fruta le va bien y está saliendo adelante», remarca Pablo Linares.

El representante de la Asociación Berciana de Agricultores sentencia que lo del lúpulo para la zona «es una posibilidad, pero sin echar las campanas al vuelo». Por eso, entiende que es necesario conocer los requerimientos climáticos, de suelo y la maquinaria necesaria para su cultivo. Todo ello, en un momento en el que la fruticultura está conteniendo el aliento sobre los daños por las heladas de hace días.