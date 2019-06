La Junta saca a licitación en 318.367 euros la Casa Colgante de Cornatel

En plena negociación para un nuevo gobierno, la Junta de Castilla y León ha sacado a licitación las obras de consolidación de la Casa Colgante del castillo de Cornatel, en el municipio de Priaranza del Bierzo.

Con un plazo de ejecución de seis meses, la obra sale en un presupuesto de 318.367,52 euros, según se publica en el portal de contrataciones del Estado, y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 17 de julio para presentar sus ofertas.

Según el estudio básico realizado por el arquitecto Fernando Cobos, las obras consistirán en la consolidación de fábricas y la recuperación de estructuras de madera y cubrición de la llamada Casa Colgante siguiendo el Plan Director de este monumento, que ha pasado en dos décadas del olvido a ser uno de los atractivos turísticos más interesantes de la comarca.

El castillo es propiedad de la junta vecinal de Villavieja. La Casa Colgante conserva sus cuatro muros perimetrales aunque ha perdido parte de la fábrica de remate. También ha sufrido expolios. «El interior y los ámbitos exteriores anexos en el barranco norte —dice la memoria para las obras— están sin excavar y presentan una importante colonización por vegetación, lo que oculta pretiles, camino de acceso, y otros elementos característicos». Si no fuera por el lugar donde se encuentra, la Casa Colgante del castillo no pasaría de ser un cobertizo de madera con galería muy similar a los que aún se conservan en la vecina aldea de Villavieja, pero es precisamente su directa relación con estas estructuras domésticas y populares «la que permite interpretar correctamente los restos y no buscar referentes tipológicos foráneos. La sencillez de la estructura esconde sin embargo un inteligente aprovechamiento de los escasos elementos constructivos empleados», añade la memoria.

En las últimas semanas, el procurador de la UPL Luis Mariano Santos había levantado su voz para que se cumpliera lo acordado con el PP para esta nueva restauración del emblemático castillo.

El proyecto es también una reivindicación del Ayuntamiento de Priaranza y de la Asociación de Amigos de Cornatel. La recuperación de la llamada Casa Colgante quedó fuera de la primera fase de la rehabilitación financiada hace casi dos décadas con 1,2 millones de euros aportados por la Fundación del Patrimonio de Castilla y León, que entonces formaba la Junta con las entidades financieras de la comunidad.

Cobos ha propuesto abrir un mirador en la Casa Colgante. También se propone aprovechar la intervención para desforestar y desescombrar el camino de acceso y el interior de la casa a fin de que puedan estudiarse pormenorizadamente para determinar si existían apoyos intermedios de los forjados que pudieran permitir una solución de recuperación a partir de vigas de menos luz.

Además, se plantea la reposición de cubierta y los forjados básicos. «Dada la esbeltez de los muros y su precariedad, aun consolidados, se propone reponer la cubierta de madera y pizarra una estructura interior que sirva de atado a las fábricas, tal y como plantea el Plan Director, pero sin necesidad de habilitar la dependencia para otro uso que no sea el de su recorrido y disfrute por los visitantes. La distribución de apoyos se ha hecho partiendo de una lógica constructiva básica pero tras la excavación podría cambiarse si aparecen evidencias muy claras de los apoyos originales», añade la memoria que sirve de base para las obras que se han licitado.