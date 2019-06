La Justicia anula las cuentas de 2015 y 2016 en Cacabelos

m. c. canedo | ponferrada

El Partido Popular de Cacabelos reiteró, ayer, a pocas horas del pleno de constitución de las nuevas corporaciones que se celebrará mañana, su oferta de un gobierno de concentración para el tercer municipio del Bierzo. Su portavoz, Adolfo Canedo, aseguró que se trata de una propuesta en la que no hay «ni líneas rojas» «ni cordón sanitario». Y, apostilló que mantendrá la oferta ocurra lo que ocurra el sábado a no ser que el PSOE pretenda «reeditar» un pacto tripartito y dejar al PP al margen. Así lo aseguró, Adolfo Canedo, quién advertía que es la única solución posible para intentar que el Ayuntamiento de Cacabelos vuelva a la senda de la legalidad sin que la transición sea «traumática». Y es que, recuerda que sobre la mesa hay varias sentencias pendientes de ejecución. La última, la desvelaba ayer mismo, y anula las cuentas generales de los ejercicios 2015 y 2016; y dos modificaciones de créditos, una de ellas, la que se sacó adelante para pagar el polémico derribo de la ampliación del cementerio municipal. La otra fue por un defecto de forma ya que la comisión informativa y el pleno se convocaron para el mismo día. «Con esta nueva sentencia queda claro que el tripartito se despide sin aprobar ninguna de las cuentas de su mandato. El próximo equipo de gobierno se va a encontrar a partir del lunes con la obligación de sacar esas cuentas generales. Las de 2015 y 2016 que fueron anuladas y las de 2017 y 2018 que no llegaron a aprobarse» detalló, ayer, Canedo.

Y ante esta situación, el cabeza de lista del Partido Popular en Cacabelos, insistía en su oferta de un gobierno de concentración. «Lo mejor sería resolver estos problemas de forma ordenada y no forzosa. Y cuando nosotros ofrecemos ese gobierno de concentración lo hacemos sin líneas rojas» esgrimió aunque advirtió que no habrá «cordón sanitario» siempre y cuando el PSOE no intente reeditar un pacto tripartito que deje de lado al PP y siempre y cuando opten por la «senda de la legalidad». «Somos generosos pero no tontos» acabó apostillando Adolfo Canedo.

La oferta de integración que reiteró, ayer, Adolfo Canedo, también estaría abierta a Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos.

En esta misma comparecencia pública, Adolfo Canedo, también aludía a otra sentencia desvelada por el Partido Popular. Se trata de un auto del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que confirma la nulidad de la licencia de construcción que se otorgó para un edificio que se levantó a la entrada de la localidad, en el entorno de la gasolinera. El auto definitivo insta al consistorio a ejecutar esa nulidad. De lo contrario, «se impondrán multas coercitivas al alcalde. Además, esa sentencia podría obligar a derribar parte de ese edificio» explicó Canedo.