«La Diputación debe volver a ser reivindicativa, y lo seremos»

Con la cautela de que no está cerrado un pacto aún, ni con UPL ni con Cs, pero con la confianza de que será el próximo presidente de la Diputación después de que el PSOE ganase las elecciones en la provincia, Eduardo Morán afronta días intensos. Todo con un objetivo: presidir la institución provincial con un nuevo sello, basado en la cercanía y la gestión.

La elección de los diputados por el Bierzo fue ayer el segundo paso en su carrera hacia la Diputación, tras ser designado por el PSOE, algo histórico también para su municipio, Camponaraya.

Balance tras las elecciones en Camponaraya

«Hemos trabajado mucho pese a lo que puedan decir unos pocos. Lo hemos hecho con todo el cariño, porque conozco a la gente que trabaja en mi equipo y sé lo que quieren a Camponaraya y lo que están dispuestos a dar. En el Bierzo también hemos trabajado y en Castilla y León, donde debería gobernar la lista más votada».

«Tuve otras opciones; ahora lo agradezco al partido»

«He trabajado todo lo que he podido. Tuve opciones de ser candidato en otras elecciones, pero no dudé en rechazarlas por ser alcalde de Camponaraya. Ahora los compañeros han querido que sea candidato a la Diputación y es una gran responsabilidad; espero devolver la confianza dada».

Negociaciones sobre pactos, en busca de un acuerdo

«Hemos hecho gestiones con UPL y CS, porque somos el partido más votado, y seguiremos hablando. En el aspecto personal, a muchos de la UPL les conozco desde hace años. Con CS ha sido una relación cordial también».

El Bierzo conservará una Vicepresidencia

«Tenemos que hacer un equipo para gobernar, y quiero mucho compromiso. Sobre el Bierzo, no toca todavía pero sí habrá un vicepresidente».

Consejo y Diputación tienen que ir de la mano

«Dentro de las posibilidades, la Diputación tiene que apoyar al Consejo, porque en definitiva está apoyando a 38 municipios de la provincia. Tiene que ser una relación cordial y fluida, y también casi diaria. Al final todos tenemos que sumar, siendo reivindicativos ante la Junta y el Gobierno Central. No seremos cómodos. Uno de los problemas de la Diputación es que, por no ofender, no ha sido reivindicativa. Por ejemplo, con esas competencias impropias. Gobierne quien gobierne, seremos reivindicativos. La provincia de León tiene muchas necesidades y la Junta está siendo muy injusta».

Despoblación: «Lo primero es intentar pararla»

«Deberíamos trabajar en revertir esa situación pero lo primer que hay que hacer es pararla con una apuesta por los servicios y el mundo digital. La Diputación tiene que estar ahí para llegar a los pueblos más pequeños».

«No es bueno que Diputación tenga dinero sin gastar»

«La situación económica de la Diputación no esa mala; hay que reconocerlo. Está saneada pero no es bueno que una administración pública tenga mucho dinero sin gastar cuando hay necesidades. Eso es que algo ha fallado. Estamos para gestionar bien, no para despilfarrar, pero sí para dar servicios a los ciudadanos».

«Gersul debe funcionar de manera correcta»

«Es una situación anómala; en la última asamblea dije que no estaba dispuesto a que esa mala gestión la pagáramos los ciudadanos de esta provincia. No conozco la letra pequeña pero es una patata caliente para resolver, también para que funcione de manera correcta. La Diputación es quien hace mejor el servicio de recaudación».

Aeropuerto: «No podemos renunciar; debe ser atractivo»

«Es una infraestructura a la que no debemos renunciar. Debe ser sostenible económicamente y atractivo».

Su primera medida: reunión con el presidente de la Junta

«Después de conformar el equipo, tener un contacto con el próximo presidente de la Junta para ver esas cuestiones anómalas. También con el Ministerio de Fomento, porque no se puede demorar más esas grandes infraestructuras. Es decisiva la celeridad y los fondos que pueda poner el Ministerio».

«Seguiré con el contacto diario con Camponaraya»

«Me preocupa no poder dedicarle todo el tiempo. Tengo un equipo solvente, pero si soy presidente tengo que hacer un esfuerzo muy importante. Mi intención es seguir teniendo un contacto diario con Camponaraya».