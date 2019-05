«La DO se personará en el caso del fraude y pedirá daños y perjuicios»

Responde a todas las preguntas siempre con una palabra por encima de las demás, Bierzo. La DO se ha internacionalizado en estos años de su gestión y ahora quiere volver a presentarse; si puede ser, con la unión de las bodegas.

Operación Baco: «No hay ni una sola bodega del Bierzo»

«Nos vamos a personar como acusación y sabremos lo que hay. Lo que tenemos hasta ahora es la denuncia que presentamos como DO y lo que ha dicho la Guardia Civil en su nota de la operación. No hay ni una sola bodega del Bierzo implicada en este fraude. Es un operador gallego que ha venido y no entro en lo que haya hecho. Tenemos herramientas de control y hacemos la trazabilidad de nuestros vinos desde la viña al mercado. No hay que generar intranquilidad; existen fraudes, desgraciadamente».

«La DO ha sido quien ha detectado el fraude»

«El Bierzo es muy goloso. ¿Qué se copia? Aquello que tiene buen nombre y prestigio. Esa es, a mi juicio, la motivación de ese fraude. De todos modos aquí tenía una instalación y fuera diez. Daño siempre hace, por eso nos vamos a personar y pedir daños y perjuicios, pero creo que ha habido un trabajo detrás; yo he atendido a toda la prensa nacional y provincial. El gran titular ha sido que la DO detecta un fraude y lo pone en manos de la Guardia Civil. Quizá nos refuerce como área de producción responsable que cumple con su trabajo».

Esperando que el Ministerio apruebe el reglamento

«El nuevo reglamento ya está en el Ministerio. La grandes novedades son la zonificación, que requiere de mucha implicación; tenemos también dos variedades nuevas y diez municipios más. Les va a dar valor a esas zonas, algunas zonas mineras».

«Me voy a presentar a la reelección como presidenta»

«Se ha hecho mucho, pero quedan tareas que nos gustaría terminar. No tienen que ver con el reglamento; pero sí con otros asuntos. Se tendrían que haber convocado ya las elecciones pero dependemos de la Junta. Calculo que para noviembre, diciembre. Sí me presentaré. Hemos puesto el Bierzo en el mapa. Hay muchos apoyos, pero las urnas las carga el diablo. Una candidatura única daría imagen de unidad. Ha sido un trabajo en beneficio de todo el sector».

«La Feria de la DO Bierzo es la de Cacabelos»

«No nos hemos planteado una Feria en Ponferrada. Cacabelos, donde está nuestra sede, debería dar más empuje a su Feria, pero no podemos quitársela a Cacabelos».

«Nuestra identidad son los ancestros, los viticultores...»

«Debemos tener nuestra identidad y hacer grande el Bierzo, no copiar. Estamos en ese camino; tenemos una identidad propia. Los ancestros, los viejos viticultores... venimos de ahí. El pasado no lo debemos olvidar.

Enoturismo: «Ha costado mucho esfuerzo»

«Estamos empezando a vivir un tiempo dulce. Hubo muchos problemas. Me ha costado mucho esfuerzo, sacrificio, disgustos... Hay un equipo capaz y tenemos ayudas, que he conseguido».

«A día de hoy, la cosecha de este año es excelente»

«Ya tenemos el comité calificador. A día de hoy, tenemos unos parámetros en los vinos para que sea excelente. El año pasado fue menor por 70 centésimas... pero el pleno también lo ratificó. Hay mucha honradez para el consumidor. Es mi manera de ser».