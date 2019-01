«La fragmentación de Ponferrada puede repetirse en más municipios»

Candidaturas hechas ya salvo en seis ayuntamientos

«A lo que me comprometí con la dirección provincial es a hacer un trabajo serio, municipio a municipio, y hoy, a excepción de seis, está hecho. En esos casos se está diseñando aún una estrategia porque la situación de Ponferrada, de fragmentación del voto, se puede repetir en otros municipios de la comarca. De todas formas, tenemos banquillo».

Objetivo: recuperar 5.000 votos en Ponferrada

«La alcaldesa ha trabajado en un escenario complicado, y eso hay que tenerlo en cuenta. La designación por la dirección regional, en consonancia con la provincial, ha aclarado las cosas, porque Ponferrada es un nicho de votos muy importante no sólo para Ponferrada sino también para la Diputación y el Consejo Comarcal. Creo que (Morala) es un magnífico candidato. A mí, que no me gusta dejar tirado a nadie, sí digo que Gloria (Fernández Merayo) ha hecho un trabajo importante a pesar de ese escenario político, porque esa fragmentación de partidos hace muy difícil sacar grandes proyectos adelante. Nuestro partido ha trabajado buscando los pros y contras. Mañueco y la dirección regional tienen claro que hay que recuperar un nicho de 12.000 —ahora tenemos 7.200—, y no sólo tenemos que tener un buen candidato; también una lista potente. En los pequeños pueblos buscamos recuperar votos también pero comparado con Ponferrada son muy pocos».

«Nuestro candidato en Bembibre depende de Otero»

«En Bembibre tenemos una estrategia y cantera. Dependerá de José Manuel Otero. La regional y la provincial tienen gran interés; pero depende de él, y si es así, hará su lista».

El PP en Bembibre: «Si alguien da un paso, dejará el partido»

«Sobre la situación interna del partido en Bembibre ya he dado explicaciones ante la dirección provincial; el partido va a intervenir en cuanto se susciten dudas. Si alguien da un paso, automáticamente dejará de ser del partido. Depende si se quiere sumar. Sobre Jaime González, es libre de hacer lo que considere oportuno».

Canedo en Cacabelos y otros candidatos del PP

«En Cacabelos hay una situación de normalidad; Adolfo Canedo es una persona íntegra y trabajadora. No tengo ninguna duda. En Villafranca, también se le ha ofrecido repetir a José Manuel Otero. Y en Fabero estamos trabajando para una lista que ilusione; igual que en Camponaraya».

«No tendremos candidato al Consejo Comarcal»

«No va a haber candidato antes ni al Consejo Comarcal, ni a las mancomunidades, ni a la Diputación. No va a haber promesas para nadie».

«Peón quiere ser un símbolo contra la despoblación»

«España tuvo una tasa importante de natalidad. El problema de la despoblación tiene malas perspectivas; no podemos abandonar lo nuestro, y los bercianos nos lo tenemos que creer. En Carracedelo, tenemos un proyecto como Peón, que quiere ser un símbolo».

«Carracedelo ya ha aprobado la modernización del Canal»

«Nosotros ya hemos aprobado el acuerdo; espero que los demás hagan lo mismo. Han sido los regantes los que, por mayoría aplastante, han decidido llevar adelante el proyecto».