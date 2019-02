La línea Zamora-Orense optará a ser alternativa para mercancías a Galicia

Pero señores, El Bierzo aparece en el mapa porque teníamos carbón, se instalaron centrales térmicas para quemarlo y floreció industria alrededor de todo eso. Hasta el pantano se construyó con ese fin, no para regar los secañales que había fuera de las riberas de los ríos, donde apenas crecían garbanzos, patatas de secano y vides. La A6 me da que pasa por aquí por tradición, que por la guerra que les dió terminarla (el de Trabadelo fué el último tramo de los 600 y pico km que tiene) lo mismo la hubieran hecho por Zamora. Ahora, desgraciadamente, lo que nos dió visibilidad en el pasado ya no existe y los que quedamos y que tenemos hijos que criar, nos iremos en breve. Quedarán sólo los que abogan por vivir de los recursos de la tierra y del turismo y están en contra de la instalación de cualquier tipo de industria por contaminante. No seamos victimistas y echemos culpa a otras ciudades, nuestra inacción algo tendrá que ver en lo que estamos sufriendo y de eso son muestra las últimas dos manifestaciones por el futuro, en que la de hace tres años no participó casi nadie (y ni se permitió leer el manifiesto en la plaza de Ayuntamiento) y este pasado, cuando ya no hay remedio, salimos todos. En fin....