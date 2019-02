Maessa ejecuta los primeros traslados forzosos y entrega 16 cartas de despido

maría carro | ponferrada

Los trabajadores de Maessa ya han empezado a recibir las cartas de traslados forzosos y las de despido. Las primeras, trece, llegaron el lunes y ayer se entregaron las que ponen fin a la relación contractual entre la empresa que se encarga del mantenimiento en la central térmica de Compostilla II y, de momento, 16 trabajadores. Es decir, hay 29 empleados de esta subcontrata de Endesa que se ven abocados al cambio definitivo de centro productivo o de situación laboral. La tesitura de los 17 restantes se irá resolviendo de la misma manera hasta que todos acaben fuera de la térmica por falta de carga laboral.

Mientras Maessa empieza a ejecutar lo pactado, el alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, se reunió, ayer en Madrid, con miembros de la dirección de Endesa. El propósito del encuentro no era únicamente abordar la situación de los casi 180 trabajadores de las empresas auxiliares que operan en la central, sino también hablar del futuro que puede esperar el municipio tras el cierre y el desmantelamiento total de las instalaciones, así como las posibilidades de reinversión. En todo caso, el resultado de la reunión no invita a la celebración, ya que el regidor de Cubillos ha preferido guardar silencio sobre las conclusiones a tenor de que «no hay nada concreto ni cerrado». «Es mejor no llevar a la gente a engaño. Se ha hablado de diferente cosas pero no hay ningún compromiso de nada», aseguró Cuellas a su regreso.

Sin compromiso. Así es como están, precisamente, los trabajadores de las empresas auxiliares que mantienen la acampada de protesta. Más tarde o más temprano todos tendrán que enfrentar la situación que ahora mismo viven los 13 trabajadores que han sido despedidos ya de Maessa y que en quince días abandonarán sus puestos de trabajo, y los 16 que el lunes recibieron las misivas que anunciaban un traslado forzoso. Eso sí, la decisión sobre si aceptan o no irse a Vigo, a Cartagena, a Andorra, a San Criprián o a cualquier otro destino es totalmente personal, por lo que pueden rechazar la alternativa obligada de la empresa y pasar a la lista de despedidos con 25 días por año hasta un máximo de trece meses.

«Los que acepten el traslado, deberán empezar a trabajar en su nuevo destino el día 22 de marzo pero, hasta donde yo sé, la mayoría no están dispuestos», aseguró ayer el presidente del comité de empresa de Maessa, Alonso Roa. Él mismo explicó que la previsión es que la próxima semana otro grupo de los trabajadores a los que se ofrece traslado reciban sus respectivas cartas, estas ya con unas condiciones más flexibles, donde el trabajador tendrá ciertas opciones de elección. En todo caso, no es eso lo que quieren.