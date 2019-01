Maessa ratifica 46 despidos si no se abren vías en Endesa o Forestalia

La empresa auxiliar encargada del mantenimiento en la central térmica de Compostilla, Maessa, ya ha puesto nombre y apellidos a los 46 despidos que ejecutará con carácter inminente si no hay carga de trabajo en el centro productivo de Cubillos del Sil y si no sale adelante la oferta que ha presentado para asumir parte de labores que se están llevando a cabo para la construcción de la planta de Forestalia en el polígono del Bayo.

Esta sería una vía posible para evitar o mitigar, en buena medida, el volumen de despidos, pero habrá que esperar al menos un mes para ver si la oferta de Maessa es la elegida en una puja pública. Mientras tanto, el comité de empresa negociará con la dirección una salida de los trabajadores afectados «lo menos traumática posible», según explicó el presidente del comité, Alonso Roa, al término de la primera reunión de la mesa negociadora del plan de ajuste.

Lo de ayer fue tan sólo una toma de contacto en la que la empresa presentó a los representantes de los trabajadores la documentación del expediente de regulación, con 46 despidos y una indemnización de 20 días por año hasta un máximo de doce meses, que es lo que marca la ley. A partir de ahí, los sindicatos deberán negociar las mejoras que pretenden. El siguiente encuentro será el próximo miércoles a las 11.00 horas. El comité sigue culpando directamente a Endesa de la situación en la que se encuentran los trabajadores de esta subcontrata.

«Si hay carga de trabajo, mi empresa no va a mandar a la gente para casa. Esto está provocado por Endesa, que si quiere tiene trabajo para estos operarios», aseguró Roa, recordando que pueden encargarse del desmontaje de los primero grupos productivos

«El desmonte tenía que haber empezado en enero y ahora empieza en marzo o abril. Todo nos indica que no nos quiere aquí», se lamentó el presidente del comité de Maessa, apuntando una posible maniobra de la eléctrica para disponer de mano de obra cualificada en unas condiciones mucho más ventajosas. «Quizás lo que quiere es deshacerse de nosotros para después contratarnos con otras condiciones», dijo Roa, insistiendo en que si hay trabajo en la zona, la empresa no ejecutará los despidos. El problema es que, de momento, no hay garantías.

«Maessa nos dice que si hay trabajo en la zona, ya sea en la central térmica o en Forestalia, sin problema ninguno reducen la cantidad de despidos. Si consiguiéramos una carga de trabajo en Forestalia y una carga en el desmonte de Compostilla, estaríamos cubiertos todos, que es lo que venimos demandando desde hace tiempo, pero nadie nos escucha», denunció el presidente del comité.

Alargar la vida laboral hasta la fecha de cierre de Compostilla sería fundamental para, prácticamente, al mitad de los 46 trabajadores que serán despedidos, ya que están próximos a la edad de jubilación. «Con un año y medio más de trabajo, más los dos que pueden tener de paro, podrían jubilarse con el cien por cien», subrayó Roa.

En todo caso, todo está en el aire y la única certeza es el plan de ajuste que ha presentado Maessa. Mientras, en Endesa sigue mandando un silenció que obliga al comité de empresa de Maessa a tomar las riendas de su propio plan de ajuste. Si quieren una transición justa, tendrán que negociar ellos mismos que sea lo menos traumática y lo más justa posible. De momento, lo que va a intentar el comité es elevar esos 20 días por año hasta un máximo de doce meses y conseguir traslados, siempre y cuando los trabajadores estén dispuestos.

«Es triste que después de toda una vida labora aquí, tengas que marcharte así. Por eso, vamos a intentar que el daño sea el menor posible», aseguró Alonso Roa. Para eso, la representación de los trabajadores tiene un m es a contar desde ayer, el plazo que estipula la ley para que la mesa negociadora alcance algún acuerdo.

La plantilla de Maessa en la central térmica de Compostilla está integrada por 73 trabajadores, después de los siete despidos de operarios de carbones que se produjeron hace algunas semanas.