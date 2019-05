Marín: «No puede ser que retrasen por un papel Podología»

La puesta en marcha del grado de Podología en el Campus del Bierzo podría verse retrasado un curso si se mantiene el largo retraso burocrático desde Valladolid. Lo dijo ayer tarde en Ponferrada el rector de la Universidad de León (Ule), Juan Francisco García Marín, quien adelantó, que sea como fuere, desde la Ule comenzarán las obras para poder comenzar a impartir esta nueva titulación.

El rector se mostró visiblemente molesto ante este retraso e incidió en la necesidad de salvar este trámite. «La novedad sobre Podología es que queremos ponerlo este curso, pero la Junta de Castilla y León parece que ya está en plan (...), se está retrasando muchísimo, pero muchísimo, una parte puramente administrativa que no entendemos», dijo García Marín minutos antes de inaugurar la clausura del curso académico 2018-2019 del Programa Interuniversitario de la Experiencia.

Marín explica que avanzado el mes de mayo siguen esperando el trámite burocrático. «Estamos ya a final de mayo; a final de junio lo comentaremos, pero en cualquier caso vamos muy tarde; pero no nosotros, es la Junta de Castilla y León», enfatizó. Recuerda el rector que mantuvieron ya dos reuniones por este asunto, una de ellas hace 15 días y la otra antes de Semana Santa, con el consejero. «Esto no puede ser, Salamanca también estaba en una tesitura parecida y ya les dijimos que no puede ser, que estemos a estas fechas y todavía no tengamos un último papel, por decirlo de alguna forma», remarcó Marín. Eso sí, las obras sí se comenzarán: «Eso está claro, que sí empezamos y salen ya a concurso y que no esperamos ni medio día más; otra cosa es que podamos comenzar este año o el curso siguiente; y retrasar el curso siguiente, por los motivos que se está retrasando, yo no los comparto y no los admito, pero lo que pasa es que no puedo hacer otra cosa».

En cuanto al acuerdo con la Escuela Hogar, el rector dijo que a partir de ahora, tras el estudio previo de arquitectura, «se trata ya de ajustar, de hacer algunas modificaciones técnicas, no generales, como por ejemplo que no necesitamos tres salas de televisión, por decir una cosa; nosotros es empezar a ver qué se hace allí, una vez que está ya el edificio».

La presencia del rector ayer en Ponferrada estaba fundamentada en la clausura del curso de la Universidad de la Experiencia. En tres años casi se ha triplicado el número de alumnos en el primer curso. «Ahora se matriculan unos 60 en primer curso, de los 30 que lo hacían antes, y hay 235 alumnos en Ponferrada. Este año ha habido un aumento espectacular de la matrícula, de manera que se ha incrementado un 41%. Solía haber 30, 35, y este año hay 60 alumnos en primero, 22 en segundo y 28 son los que se gradúan ahora en tercero; y de los ya diplomados hay 125, lo que hace un total de 235 alumnos en Ponferrada», remarcaba la responsable del programa, María Teresa Llamazares, quien destacaba la labor de Manuel Cuenya como coordinador del programa y su buena labor.