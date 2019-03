«Me presentaré a la reelección en Fele Bierzo y habrá renovación»

La cercanía de las elecciones no es buena para dar una estabilidad necesaria para fortalecer los proyectos empresariales de una comarca como el Bierzo, que necesita salir del actual letargo.

«Esperemos que a partir del 26M se recupere el diálogo»

«No es buena la inestabilidad política. Afecta a las empresas. Hasta 2018 esta comarca estaba dejando el paro atrás. Estamos con menos de 10.000 parados pero está bajando la contratación en el Bierzo en los últimos meses, y eso no es bueno. Esperemos que a partir del 26 de mayo se pueda recuperar el diálogo social. Desde ahí se podrán hacer muchas cosas».

«Los polítcos de la comarca no son reivindicativos»

«Aprovechando que estamos casi en precampaña, yo quiero echarles un órgado a los políticos de esta comarca, por la falta de reivindicación. Diputados provinciales, procuradores, diputados y senadores... que me digan lo que han hecho. Todos. A lo mejor es mejor estar callados que meterse en follones. Yo les pido que no se olviden de las personas. Hace 10 años ya se pedía la A-76, el Ave...».

Apuesta decidida por el Eje Atlántico por Ponferrada

«Fele estuvo en Gijón, en la cumbre del Eje Atlántico. Europa es quien tiene que poner dinero en el trazado, y vamos a pensar ya en el proyecto que está aprobado Monforte-Ponferrada-León, no en otros. Si fuera por el mundo empresarial ya estaría hecho; el político es mucho más lento».

«Se sigue sin adjudicar ni un tramo de la A-76»

«Está sin adjudicar ni un tramo de la A-76 a Orense. Se vende en todas las campañas electorales, pero después no se hace nada, y se han comprometido PP y PSOE. Nosotros siempre estamos preguntando, pero empezamos a no creemos nada. Al Barco seguimos yendo por la misma carretera peligrosa».

Dificultades para encontrar empresarias para la Ejecutiva

«Las elecciones a Fele Bierzo se van a celebrar en la primera semana de junio, y después las de Fele en León. Yo me voy a presentar a la reelección. No sé lo que hará Javier Cepedano. Será una candidatura renovada, al menos la mitad -ya he hablado con ellos-, y será de una media de 40 años. Tengo dificultades para encontrar empresarias que quieran estar en la Junta Directiva. Con esto no quiero decir que no las tengamos, porque a mí me gusta escuchar su punto de vista. Quizá sea por falta de implicación. También se va a inaugurar en breve AJE Bierzo, que son empresarios jóvenes bajo el paraguas de Fele».

«Las empresas bercianas cumplen la normativa»

«Estamos viendo todos los días en los medios noticias sobre la oposición a ciertos proyectos industriales, y a la sociedad berciana le tiene que quedar claro que la inmensa mayoría de las empresas cumple la normativa».

Paralizada la marca de garantía para la miel

«Se había presentado toda la documentación para marca de garantía de la miel del Bierzo, pero se ha retirado. Decidimos paralizarla y presentar la IGP. Una marca de garantía es un sello europeo, pero los mercados que nos interesan son internacionales y se nos quedaba pequeña. Vamos a ser los únicos de toda España con certificación Halal para vender en cualquier país musulmán; y también nos queremos extender a otros mercados».