Las Médulas afrontan la temporada sin resolver sus grandes problemas

MANUEL FÉLIX | pONFERRADA

A falta de cumplirse un mes para los días centrales de la Semana Santa y de recibir —si el tiempo acompaña— de nuevo a una riada de visitas, el principal atractivo turístico del Bierzo, con sello de Patrimonio Mundial de la Unesco desde hace más de dos décadas, sigue adoleciendo de sus males endémicos. Las Médulas suspende en varias materias por falta de inversión decidida y por su multigestión en materias como la seguridad, la movilidad y los servicios públicos que requiere un conjunto arqueológico de estas características. Lo dicen en público y en privado los alcaldes, los que viven del sector turístico y los que conocen la evolución de los aprovechamientos de Las Médulas desde que fuera distinguida en 1997 como referencia internacional para ser visitada como el gran yacimiento aurífero de la época romana.

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, explicaba ayer que, aún cuando son muchas las entidades que tienen voz y voto en las decisiones que afectan a Las Médulas, nadie quiere asumir la responsabilidad en un asunto tan delicado como es el de la seguridad del paraje. Y si la seguridad lo singulariza, el ejemplo es el mismo para el resto de materias, como por ejemplo lo relacionado con las carencias de servicios básicos tras repetirse los problemas por la precaria traída de aguas, saneamiento o los cuidados estéticos, como el soterramiento del tendido eléctrico.

«Por ley, lo dice claramente la ley, es la Junta de Castilla y León quien tiene la responsabilidad del espacio natural, patrimonial y cultural; y esto es el tema que hay con cualquier asunto que pase ahí», abundaba el regidor.

En la reunión de la última junta rectora del paraje se escucharon voces que exigían a la Administración autonómica que asuma las competencias que les atribuyen. «Aquí, cuando fue el Plan Intermédulas que puso autobuses y se restringió el paso a la zona central, yo colaboré con todo y no me quiero poner medallas porque al final salimos todos mal parados y no hay nada que atribuirse; pero al final entre unos y otros la casa sin barrer; y hay que decir que la responsabilidad es de ellos, de la Junta», reflexiona el alcalde.

Esta responsabilidad indican desde los ayuntamientos lo estipula el Estatuto de Castilla y León en sus artículos 70 y 71, en donde se explicita las funciones en materia exclusiva de patrimonio artístico y monumental. Se remitieron escritos incluso al Ministerio de Cultura, y la respuesta fue señalar a la Junta. «Si las responsabilidad quedó clara que es de la Junta, que asuma las responsabilidades y que invierta en esta zona, porque necesitamos poner esto a la altura de lo que se merece, dado que es un referente mundial en turismo y es el motor de desarrollo que tenemos; y si no, pues que digan lo que dijo en su momento la consejera, que sean los ayuntamientos los que lo gestionen. No, si quieren que lo gestionemos los ayuntamientos, —que podríamos hacerlo por la ley 27/2017 de racionalización y sostenibilidad— que nos den las competencias delegadas, que lo hagan por escrito y con el presupuesto», enfatizó el alcalde de Carucedo. Dicho lo dicho, este alcalde que habla claro de los problemas de la zona, muestra su temor porque las carencias vuelvan a afectar en temporada alta y sean más visibles esta Semana Santa.