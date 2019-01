Merayo se despide lamentando su "soledad" y "las formas" de su partido en la comunicación del nuevo candidato

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, confesó esta mañana a los periodistas su "soledad" política y la "ausencia de negociación" sobre su futuro político tras conocer la designación de Marco Morala como su sustituto en la candidatura del PP a la alcaldía del primer municipio del Bierzo.

Gloria Merayo al término de su rueda de prensa. L. DE LA MATA

Merayo criticó "las formas" de su partido en la comunicación de no seguir manteniéndola al frente de la candidatura. "Sobre el secretario regional del PP no ha habido una negociación conmigo; se me comunicó una decisión tomada ya", dijo Merayo.

De hecho, aseguró que se enteró de la designación de Morala ayer tarde de camino a una entrevista a una emisora de radio de la ciudad, justo cuando lo adelantaba este periódico.

Sí alabó y dio las gracias la alcaldesa a Juan Vicente Herrera por permitirle la elección y permitirle llegar a ser la primera alcaldesa de Ponferrada.

Por lo demás, Merayo confesó a preguntas de los periodistas que aún no ha hablado, ni tan siquiera por teléfono con Marco Morala. De hecho no citó ni una sola vez su nombre, limitándose a decir que deseaba lo mejor "al candidato".

Gloria Fernández Merayo adelantó que seguirá de alcaldesa hasta el final y que después del "12 de junio" será el momento de definir su futuro. Preguntada por si dejaría la política, no dijo ni que sí, ni que no. Eso sí, el tono mantenido en la rueda de prensa fue de pleno despido de la alcaldía.