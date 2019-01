Merayo se despide con tirón de orejas al PP y lamentando su soledad política

Manuel Félix | ponferrada

Fue la comparecencia de una despedida, la del «adiós» a las aspiraciones de seguir siendo alcaldesa de Ponferrada. Y también la del tirón de orejas a su propio partido, al PP, a los actuales dirigentes autonómicos, provinciales y comarcales (Mañueco, Vázquez, Majo, Calvo y Valcarce). Gloria Fernández Merayo dijo que «acataba, pero no compartía» la decisión de la cúpula popular de designar a Marco Morala como su sustituto para encabezar la lista de las municipales por el primer ayuntamiento del Bierzo.

«No ha habido una negociación, ni un consenso; por lo menos conmigo, no. A mí se me comunicó una decisión que ya estaba tomada; se me comunicó hace dos semanas y lo digo antes y ahora: la acato, pero no la comparto», manifestaba ayer la todavía alcaldesa. También criticó «las formas» sobre el procedimiento de la designación.

Merayo sí agradeció a Juan Vicente Herrera su apoyo por haberle permitido ser la primera alcaldesa de Ponferrada y dijo —sin pronunciar ni una sola vez su nombre— que «al candidato» le deseaba «lo mejor en lo personal y mucha suerte». Fue de las pocas frases que le dedicó a Marco Morala en toda la comparecencia ante los periodistas, al tiempo que confesaba que ni tan siquiera había hablado con él por teléfono tras la decisión del PP de confirmarlo de «alcaldable» y dejar a ella fuera.

La alcaldesa adelantaba que seguirá trabajando hasta final del mandato y no quiso desvelar del todo su futuro político: «Se abre a partir del 12 de junio un periodo de reflexión y valoraré las distinta posibilidades». Aunque, acto seguido, afirmaba que no entendía la política como un medio de vida o unas oposiciones que le garantizaban un cargo de por vida.

En este momento aprovechó para deslizar otro reproche y ratificar su soledad política: «A mí me hubiera gustado tener una mano amiga, algún consejo de algún alcalde de los anteriores que estuvieron en este ayuntamiento, y por desgracia, no lo pude tener; pero mi colaboración al alcalde que salga de las urnas la va a tener»

Sobre la lista del PP y la posible integración de alguno de los actuales concejales en ella, Merayo dijo que no tenía «ni idea» y que se le preguntara «al candidato». Preguntada por su valoración sobre Morala fue tajante y escueta en la respuesta: «No me corresponde a mí hacerla». Merayo remarcó que se va con el sentimiento de haberlo dado todo por la ciudad.

Primera decisión de Morala

Por otra parte, ayer se producía la primera decisión de Marco Morala: la de renunciar a su cargo de mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada. En un escrito firmado por Fernando Frá se indica que Morala renuncia «después de ocho años al frente de la misma, debido a motivos personales y de incompatibilidad canónica con el desempeño del cargo». Le sustituye Lidia Coca.