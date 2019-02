Merayo negociará el reparto de seis millones de remanentes para obras

c. f. c. | ponferrada

Ponferrada tampoco contará con presupuesto en 2019, pero los grupos políticos deberán sentarse a negociar el reparto en obras de seis millones de euros de los remanentes del último ejercicio. La alcaldesa de Ponferrada anunció ayer que no presentará este año ningún borrador de presupuestos en busca de apoyos en la oposición, «para que no me lo echen abajo otra vez», tras el rechazo que sufrió la propuesta de 2018. Sin embargo, sí aseguró que «por responsabilidad» mantendrá una ronda de contactos con los grupos políticos para consensuar las obras que podrían financiarse con los «cinco o seis millones de euros» de remanentes y definir la plantilla de personal, en vista de que quien le suceda en la Alcaldía tras las elecciones municipales no tendrá margen de maniobra antes de que concluya el año. Merayo hizo un llamamiento a los grupos para que se sienten a negociar dejando a un lado los intereses electorales.

La alcaldesa, que visitó el parque Pablo Picasso de Cuatrovientos para presentar la nueva iluminación de la zona, también anunció el inicio del expediente urbanístico para remodelar la entrada al barrio por la avenida de Galicia. Merayo aseguró que ya hay acuerdo con algunos propietarios y el Ayuntamiento recurrirá a las expropiaciones en caso de que no logre ponerse de acuerdo sobre el precio con el resto. Donde ya hay expropiaciones es en los terrenos necesarios para arreglar el Camino Francés.

En dos semanas, además, Merayo firmará con la Consejería de Sanidad el convenio de cesión de la parcela donde debe construirse el futuro centro de especialidades en el arranque del barrio de La Rosaleda.

Luminarias nuevas

Acompañada por el concejal delegado de Medio Ambiente, Roberto Mendo, y el secretario de la asociación de vecinos Matagal, Ricardo Bouzas, la alcaldesa informó de la colocación de 32 nuevas luminarias en el parque Pablo Picasso de Cuatrovientos para mejorar la iluminación de una zona de paseo tras las quejas vecinales.

Las farolas permitirán un ahorro del 42 por ciento, aunque todavía queda por sustituir el centro de mando que alimenta el parque a la espera de que la compañía eléctrica decida su nueva ubicación. El Ayuntamiento también ha mejorado la zona de juegos infantiles.

La alcaldesa afirmó además que el nuevo autobús híbrido que la marca Mercedes dejará en pruebas al Ayuntamiento operará en la línea circular, donde los usuarios se han quejado del servicio. La próxima semana tendrá lugar, finalmente, las comisiones para resolver la situación de los servicios de la basura y el transporte urbano