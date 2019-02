Merayo rechaza el ultimátum de la Policía Local y busca hoy un consenso

«El Ayuntamiento no acepta ultimátums de nadie», afirmó ayer la alcaldesa de Ponferrada , Gloria Fernández Merayo ,ante la posibilidad de que la Policía Local deje de realizar horas extraordinarias en quince días si antes no se ha encontrado una solución al problema de la falta de agentes que soporta el cuerpo municipal. Merayo insistió ayer en que el Ayuntamiento «es una administración, no un supermercado» y la convocatoria para incorporar nuevos agentes tiene que seguir la normativa. y anunció que ha convocado para primera hora de la mañana de hoy a la Junta de Portavoces para que, junto con los sindicatos y los técnicos municipales busquen «una solución satisfactoria» en vista de que los agentes avisan de que no pueden seguir acumulando días de descansos, porque ya no son conmutables por los servicios extraordinarios . Los agentes suman más de 11.000 horas extraordinarias.

«No me puedo saltar los plazos legales. Y los plazos los marca la ley no los sindicatos», afirmó la alcaldesa, visiblemente molesta después de que el portavoz de la plantilla y representante sini, Manuel Cachón, advirtiera de que la Policía Local, con apenas 39 agentes operativos ante la baja por edad de 16 funcionarios, podría dejar de prestar servicios extraordinarios en quince días.

Merayo planteará el problema de las horas extraordinarias, la convocatoria de nuevas plazas y la privatización de algunos servicios como el de la vigilancia de la Casa Consistorial a los portavoces de todos los grupos políticos y a los sindicatos en una reunión que contará con el asesoramiento de los técnicos municipales. La alcaldesa se mostró dispuesta a retirar la propuesta de privatizar servicios de seguridad, llegado el caso. «sin consenso se retira», afirmó.

Y recordó que «existe un periodo de tramitación» para cubrir plazas de policías que el Ayuntamiento está obligado a cumplir para que la convocatoria sea legal.