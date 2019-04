Morala aúna al centro-derecha en una lista con «experiencia y talento»

Experiencia, talento, capacidad de gestión y manos libres para conformar la lista con la que quiere llevar adelante su proyecto de ciudad. Marco Morala hizo públicos ayer los 25 miembros de la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Ponferrada en una convocatoria en la sede del partido en la que dio a conocer los nombres del número 6 al 25, que completan los ya conocidos de Lidia Coca como número dos, Roberto Mendo como tres, Rosa Luna como cuatro y Fran, Francisco Domínguez de los Ríos, el exjugador de la Ponferradina, como cinco. Una candidatura que, en palabras de Morala, quiere aunar al centro-derecha de Ponferrada con representantes de diferentes ámbitos sociales, una media de 40 años y 7 mujeres y 6 hombres en los primeros 13 puestos, los que le darían la mayoría absoluta.

«Es una lista que se compone de profesionales del ámbito empresarial, titulados, reconocidos en su labor profesional y de diversos ámbitos, por lo que aglutinamos distintas sensibilidades de la sociedad ponferradina», resumió Morala.

En el número seis aparece el empresario hostelero Carlos Cortina; Olga Álvarez en el siete; el ex edil de Hacienda en la etapa de López Riesco, el abogado Neftalí Fernández, en el puesto ocho; Beatriz Coelho en el nueve; María Álvarez en el diez; Daniel Blanco en el 11; Cristina López en el 12 y Eva González en el 13. Otros nombres destacados son el actual concejal de Seguridad, Carlos Fernández, en el 14, o el deportista Tito Macías en el 17; cierra la candidatura María Mabel Alonso, del área de Prensa del PP, a la que Morala quiso destacar ayer por su «lealtad hacia el partido».

El candidato también tuvo palabras de agradecimiento para dos concejales del actual equipo de gobierno, Ricardo Miranda y Álvaro Rajo, de los que resaltó su «elegancia, lealtad y capacidad humana» al conocer que no iban a repetir en su lista; del resto que no siguen, no hizo comentario alguno. Morala dijo también que ha tenido total libertad por parte de Majo y Mañueco para elegir los nombres.