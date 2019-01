Morala buscará «una mayoría cómoda» como candidato del PP en Ponferrada 

c. f. c. / agencias ponferrada | valladolid

«Vamos a buscar una mayoría cómoda que nos permita gobernar sin las dificultades de un consistorio tan disgregado como el de ahora». Es el objetivo con el que el abogado de 47 años Marco Morala afrontará la campaña electoral al frente de la candidatura del Partido Popular en Ponferrada, después de que su formación despejara ayer todas las dudas y anunciara su nombre como cabeza de lista para sustituir a Gloria Fernández Merayo, que no se presentará a la reelección.

Conocido sobre todo por su faceta como mayordomo de la Real Cofradía de Jesús Nazareno, la más grande de Ponferrada, Morala hizo ayer un llamamiento a la unidad de todos los militantes del PP para elaborar un programa y confeccionar una lista con la que aspirar a gobernar la ciudad en un momento en que no deja de hablarse de la crisis económica en la que se ha sumergido el Bierzo con el final de la minería del carbón. «Ponferrada no está muerta, ni vamos a dejar que muera», afirmó rotundo. El recién nombrado candidato, que minutos después del anuncio efectuado en Valladolid por el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, ya estaba recibiendo llamadas de militantes para «ponerse a su disposición», no quiso entrar en el debate sobre las personas que le acompañarán en la lista —«no es el momento de hablar de nombres», afirmó— o las propuestas concretas de un programa que comenzará a elaborar «con las ideas el trabajo y la ilusión de todo», pero insistió en transmitir un mensaje optimista y ambicioso sobre el futuro de Ponferrada. «Vamos a salir a ganar las elecciones y a liderar». Y recalcó que su idea es «no renunciar a nada y aspirar a todo».

Morala tampoco adelantó si cuenta con concejales del actual equipo de gobierno. «No descartamos ni sumamos a nadie en concreto», afirmó, al entender que todavía es pronto para hablar de quienes conformarán la lista del PP. «La idea que tengo en mente de Ponferrada encaja con la idea de Alfonso Fernández Mañueco para Castilla y León y la del PP para España», afirmó.

El nuevo candidato del PP en Ponferrada adelantó que dejará su cargo como mayordomo de la Real Cofradía de Jesús Nazareno, al frente de la cual logró el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de la ciudad, por resultar incompatible con la actividad política en la que ahora se embarca.

Morala es, según afirmó en Valladolid Francisco Vázquez para anunciar el acuerdo de la dirección provincial en León, la del Bierzo y la autonómica, una persona «conocedora de la sociedad y los retos» a los que se enfrenta Ponferrada.