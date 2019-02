Morala critica al PSOE sin olvidar el «cáncer» que fue el exministro Soria

El ya candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala, no ocultó ayer al exministro José Manuel Soria en sus críticas a la política, a su juicio, «devastadora, errática e irresponsable» del PSOE con las cuencas mineras como el Bierzo. Morala, en su primer acto público, visitó ayer el campamento que los trabajadores de las auxiliares de Endesa mantienen a las puertas de la central, en Cubillos. Allí, recordó que aunque España tenía un marco fijado por la Unión Europea hasta el año 2050 para el desmantelamiento del sector, el actual Gobierno «lo ha precipitado hasta el año 2020, sin un plan social, ni un plan de desarrollo alternativo», denunció.

Su no al cierre de las térmicas como Compostilla fue, hace una semana, uno de los ejes de su presentación como candidato junto con la apuesta por la A-76 y un «tren rápido». «Yo pedí que se mantengan los empleos de las térmicas y los asociados a las térmicas; hoy, una semana después, estamos ya sin empleo y sin Gobierno. Quiero reconocer que hemos tenido un ministro del Partido Popular, el ministro Soria, que fue un auténtico cáncer para la minería, para las térmicas y para la comarca; pero también tengo que reconocer que el ministro Nadal intentó revertir esta situación».

Morala aclaró, en ese sentido, que el PP no ha autorizado ningún cierre de centrales térmicas; es más, ha intentado mantener «vivas» las centrales, como con una iniciativa en el Congreso de los Diputados que fue rechazada con los votos del PSOE, Podemos y Ciudadanos. «Vamos a intentar seguir trabajando por las personas», prometió. «Mientras haya un hilo de esperanza vamos a seguir luchando por ello, por estas familias, por nuestra tierra», insistió. Morala espera que un triunfo del PP en Madrid y Valladolid marque un nuevo rumbo para los trabajadores ahora «desamparados» de los auxiliares.

En la misma línea, el secretario general del PP, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Páramo, Ángel Calvo, también cargó contra José Manuel Soria. «No es hora de culpar a nadie ni de decir qué bien lo hicimos, no. Cuando culminó la legislatura el ministro Sebastián, pensé que nadie lo podía hacer peor y vino el ministro Soria y lo hizo bueno. Ha sido un mal ministro, hizo mucho daño. Pero vino Nadal y quiso hacer un proyecto de ley con el que hoy no habría nadie en este campamento sino en el parque de carbones, porque la decisión del cierre de una central no la estaría tomando un consejo de administración buscando dividendos», recordó el número dos del PP provincial.

Calvo, que trabajó en puestos similares a los afectados, pidió que se revierta la situación de la Compostilla. «Es una cuestión de voluntad; tal vez sólo faltaba que el Ministerio de Transición Ecológica no fuera de transición ideológica, que es lo que se está haciendo», denunció.