Morala insta al equipo de Ramón a no ejercer «populismo» con menores

MANUEL Félix | Ponferrada

El grupo municipal del PP que dirige Marco Morala fue ayer el primero en hacer una valoración de los primeros días de gobierno del nuevo alcalde de Ponferrada y su equipo. Morala sostiene que, aún cuando el grupo del socialista Olegario Ramón y sus socios de Podemos han vendido «a bombo y platillo» proyectos e iniciativas nada nuevas, dado que ya fueron puestas en marcha desde 2012 y 2014, el nuevo mandatario de Ponferrada no debe servirse del «populismo» para hacer política. Y mucho menos cuando por medio hay personas vulnerables en lo económico y especialmente menores de edad.

En concreto se refirió a la apertura de comedores escolares este verano para menores en riesgo de exclusión social. «Creemos que el formato apropiado para los comedores es el desarrollado desde el 2017 y 2018, cuando Pedro Muñoz estaba al frente de esta concejalía, y se trataba de menús de línea caliente, presentados en bolsas esterilizadas, que eran recogidas por los familiares d estos niños en los Ceas; pedimos que no se cambie este formato. Los menores van a ver que la comida sale directamente de sus frigoríficos y así se evita estigmatizarlos, posibles humillaciones y por todo ello entendemos que no se debe ejercer populismo con las personas con dificultades de nuestro municipio, y mucho menos si se trata de menores. estaremos muy vigilantes para que no se aprovechen estas situaciones», advirtió Morala al equipo de Gobierno del nuevo alcalde.

Desde el PP recuerdan que tampoco es nuevo el plan de vigilancia de viviendas en vacaciones publicitado a nivel nacional, aplaudieron la ayuda al club de baloncesto, pidieron que se amplíen los vestuarios del Toralín y reclamaron primar la industria y el empleo con los fondos heredados del anterior mandato.

Morala adelantó igualmente que no judicializarán la vida política y no recurrirán la toma de posesión de la edil de Podemos.