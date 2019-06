Morala se presentará a alcalde aunque el PP no tenga los votos necesarios

m. c. cachafeiro | ponferrada

Aunque tenga el convencimiento de que no será alcalde, por los resultados electorales y el pacto ya anunciado del PSOE con Podemos y Coalición por el Bierzo, el candidato del Partido Popular, Marco Morala, anunció ayer que presentará su candidatura en el Pleno convocado para mañana al mediodía en el Ayuntamiento de Ponferrada con el fin de elegir al nuevo alcalde de la ciudad.

Lo hará, según explicó ayer, por «responsabilidad» con los votantes que dieron al PP seis ediles en la nueva Corporación el pasado 26 de mayo; por «compromiso» con el propio partido y para «reforzar» su condición de primera fuerza política de la oposición como «opción también real de un gobierno alternativo y centrado», explicó ayer Morala. «Para mí es una obligación presentarme», añadió.

El socialista Olegario Ramón, cuyo grupo tiene nueve concejales, se convertirá en el nuevo alcalde de Ponferrada con el apoyo de dos de Podemos y otros dos de Coalición por el Bierzo, que suman en total 18 votos. Ciudadanos no ha mostrado sus preferencias; el PRB de Tarsicio Carballo ya ha rechazado sumarse a la mayoría de gobierno y USE no se ha definido, ni tampoco Samuel Folgueral ha hecho declaraciones.

Aunque se conocen pocos detalles del acuerdo, CB parece que volverá a asumir la cartera de Medio Rural, ya que Olegario Ramón valora su gestión con Merayo, mientras el papel de Pedro Muñoz está aún por definir, si bien parece que no seguirá al frente de todo lo que es el área social, que podría pasar a manos de Podemos en ese nuevo organigrama que ultima el candidato socialista. Otra de las novedades será la ampliación de concejalías.