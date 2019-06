«No busco reconocimiento; no lo necesito, sinceramente»

Olegario Ramón fue ayer también el protagonista del programa de La Tertulia en La 8 Bierzo. Allí, el próximo alcalde dio algunas de las claves para estos cuatro años.

Trabajo por delante para los próximos cuatro años

«Creo que iniciamos esta etapa en desventaja con ciudades naturales competidoras nuestras., y eso se debe a la gestión de estos últimos cuatro años. Pero no voy a entrar más. No vengo tampoco a beneficiarme de gestiones anteriores, ni siquiera de la mía propia. Vengo a ayudar a la ciudadanía. A asumir mi parte del contrato social. Siempre lo he vivido así. Vengo a intentar hacerle la vida mejor a la gente. No vengo a buscar un reconocimiento, sinceramente, no lo necesito. Por mi manera de ser».

«No entendemos Ponferrada sin el Bierzo»

«Ponferrada debe recuperar una importancia a nivel provincial que ha perdido, desde el punto de vista político e institucional. La comarca del Bierzo ha perdido relevancia, y nos vamos a preocupar mucho de recuperarla. No entendemos el Bierzo sin Ponferrada y Ponferrada sin el Bierzo. Deberíamos empezar por no enfrentarnos entre nosotros mismos».

Apoyo de Tudanca al centro de especialidades

«Vamos a apoyar el proyecto del centro de especialidades. Nuestro compromiso es total. Si no, no hubiéramos votado a favor del proyecto del solar del antiguo Carrefour. Es necesario y vamos a trabajar por ello. Tudanca apuesta por ello, hasta dos veces lo ha dicho, con pleno convencimiento. Pero creo que no se da por parte del del PP en la Junta. Me dicen que no existe compromiso. Ni con ese proyecto, ni con la unidad de radioterapia. Si Tudanca es presidente, lo hará».

«Sentido común y cierta altura de miras»

«Cuando uno llega a un acuerdo supone una cierta cesión por parte de todos. La ciudadanía ha dicho que quiere el proyecto del PSOE pero también necesitamos incorporar otras iniciativas, y no creo que sea difícil. Se trata de gestionar el bienestar de la ciudadanía. Aspiramos a que haya normalidad y también eficacia. Por encima de todo debe estar el sentido común y cierta altura de miras».

Ciuden también como motor tecnológico

«Ciuden debe jugar un papel importante, desde luego más que en los gobierno del PP e incluso en estos meses del Partido Socialista. La Ciuden es una alternativa de desarrollo. Un museo tan importante como la Fábrica de la Luz tenía que tener colas. Tiene enormes posibilidades, igual que la planta de desarrollo tecnológico. No podemos ir por el camino del carbón pero hay otras industrias. También pido lealtad institucional entre el Ayuntamiento y la Ciuden»

«El Bierzo lleva bastante tiempo abandonado»

«El Bierzo se juega demasiadas cosas porque lleva demasiado tiempo abandonado por las administraciones. Y tiene un gran potencial porque mezcla lo rural y lo urbano. Adecuadamente gestionado, podemos ser referencia de la provincia y de otras limítrofes».