«No quiero estar más de ocho años, es una cuestión personal»

Día intenso el de ayer para Olegario Ramón, con el último Pleno del mandato de Gloria Fernández Merayo y el cierre de actas que ya son historia de Ponferrada. Su historia como alcalde aún está por escribir. Será desde el próximo sábado. Todo un reto también en lo personal.

—Estos días, además de ese recuerdo la noche electoral a Celso López Gavela, ¿qué le venido a la mente en lo personal, en lo político...?

—Lo que he pensado es que la vida puede cambiar muchísimo en muy poco tiempo. Lo digo en clave personal. He sido siempre una persona muy tímida y que esa persona tan tímida pasase a ser portavoz de un partido tan importante como el PSOE, secretario general y ahora probablemente alcalde, me hace pensar cómo pueden cambiar las circunstancias personales en tan poco tiempo.

—Hay quien llega en el momento justo...

—Ni siquiera sé si es así, pero las circunstancias se han ido dando. Ha sido una asunción de responsabilidades porque creía que era el momento de hacerlo. Y parece que ha salido bien.

—¿Cuál será su primera medida como alcalde?

—Reunir a todo el personal de la Casa Consistorial para que logremos la alianza necesaria entre la política y la gestión, que es muy importante.

—¿Y de cara a la calle, a los vecinos de Ponferrada?

—Hay una cosa que es prioritaria, que es la elaboración de unos Presupuestos. Porque es la transformación a números de la política que quiere hacer un equipo de gobierno. Llevamos sin ellos desde 2016. Nos tenemos que poner ya.

—¿Tiene más votos que los 13 con Podemos y Coalición para el Pleno del próximo sábado?

—Desconozco si los tengo.

—¿Y le gustaría que le apoyara alguna fuerza política más?

—Evidentemente, sí. Cuando anunciamos el pacto dije que quedaba abierto a que otras fuerzas se pudieran sumar.

—¿USE, por ejemplo?

—Cualquier grupo que quiera sumarse y quiera apoyar y proponer con lealtad. No excluyo el apoyo por parte de nadie.

—¿Hasta dónde está cerrado el pacto con Podemos y CB?

—Está bastante más desarrollado de lo que ha trascendido, pero no voy a explicarlo, de momento, más allá de que es un pacto sólido.

—¿Teme que las divergencias entre Lorena González y Pedro Muñoz vayan a más y se conviertan en un problema para usted?

—En realidad, las diferencias se dieron en un debate. Es verdad que fueron un poco llamativas y creo que con un poco de exceso por ambas partes. Yo confío en que, tanto la responsabilidad de ambos, que están demostrando que la tienen, como una cierta mano izquierda que dice todo el mundo que tengo, lleve a que esas diferencias no sólo no aumenten sino que se limen. Cuando se vayan conociendo más personalmente, estoy seguro de que va a ser así.

—¿Qué ha sido determinante para el triunfo del PSOE en Ponferrada, el trabajo local o la ola nacional de Pedro Sánchez?

—Hablando con sinceridad, creo que ambas cosas. La ola nacional ha ayudado, por su puesto, y la clave interna, también, sinceramente lo creo. Presentarte con un partido que había tenido épocas convulsas, y que ahora es un partido tranquilo, que ya no sale en los medios de comunicación por diferencias internas sino por la participación, el trabajo... la ciudadanía también lo percibe. Y es verdad que existía una necesidad de cambio. Yo lo percibía en la calle.

—Ese polvorín interno, si me permite la expresión, ha perjudicado al propio PSOE de Ponferrada a la hora de influir en el propio partido a nivel comarcal, provincial...

—Podría tratar de dulcificarlo, pero es una realidad. No puedo decir que no ha sido así, porque lo ha sido. Y no ha ayudado a nivel provincial. Si no tienes unos buenos resultados en Ponferrada, tienes mucho más difícil obtener la Diputación Provincial. Eso está claro.

—¿Va a apoyar a Eduardo Morán como candidato a la Presidencia de la Diputación?

—Cuando se presente esa opción, tomaremos la decisión. No sé si lo va a ser. Me encantaría que fuera un berciano el alcalde de alcaldes y, además, creo que nuestro vicesecretario general lo podría ser perfectamente. Pero no sé si esa va a ser la decisión que tome él personalmente o en conjunto con el partido.

—¿El PSOE de Ponferrada quiere tener diputados provinciales?

—No. Es un pacto tácito, que siempre hemos cumplido, por la propia concepción de la Diputación, que trabaja por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

—¿Qué felicitaciones especiales ha tenido estos días?

—Muchísimas.

—¿Y relevantes?

—No quiero dar nombres, porque me olvidaría de alguno. Bercianos muy relevantes me han llamado.

—Quizá el gran reto de esta legislatura sea que no se repita la situación del mandato que acaba, con una oposición que tumbaba los proyectos del equipo de gobierno y un equipo de gobierno que no era capaz de sumar los apoyos necesarios.

—Para mí es imprescindible que la situación política goce de cierta estabilidad. Es absolutamente necesaria para tomar las decisiones sin tener que discutir hasta la última coma, más en un momento muy, muy complejo que vive esta Administración.

—¿Qué papel quiere jugar a nivel provincial? ¿Le gustaría reunirse con el alcalde de León, por ejemplo, que también puede que sea del PSOE?

—Probablemente sería bastante normal que hubiera reuniones con cierta frecuencia. Desde luego no entiendo que deba haber un enfrentamiento entre los del más allá del Manzanal y los de más acá del Manzanal. Entiendo la política como alianzas entre administraciones, como tiene que ocurrir aquí, sin ir más lejos, entre el Ayuntamiento y el Consejo Comarcal. No pueden ser rivales; tienen que ser aliadas. Una verdadera alianza. Y desde luego, lealtad institucional con el resto de administraciones, jamás ver la política como un enfrentamiento y mucho menos con quien dirija las riendas del Ayuntamiento de León.

—En el Consejo habrá concejales de Ponferrada. ¿Tiene Courel su apoyo para repetir presidente?

—Si finalmente Courel es la persona por la que se opta, desde luego, por el trabajo que ha hecho estos años, y porque entiendo que cuando alguien está al frente de una administración y tiene la oportunidad de repetir un mandato, y ha gestionado correctamente como es el caso, sí debería tener la oportunidad de tener ese segundo mandato. Soy mucho más claro, si Courel decide dar ese paso, creo que se le debe apoyar.

—¿Y usted quiere estar como máximo ocho años en la Alcaldía?

—Sí, eso lo tengo claro. Es una cuestión personal.

—La alcaldesa y el PP le dejan obras importantes: las obras del Castillo Viejo, el ARU de la Puebla Norte... ¿Cuál va a ser el gran proyecto de Olegario Ramón como alcalde?

—Olegario Ramón y el Partido Socialista se presentaron con un programa en el que no había grandes proyectos, precisamente porque lo que nosotros planteábamos a la ciudadanía es una gestión basaba en el Presupuesto, hasta la última de las actuaciones. Por eso lo que iba en el programa se pueda cumplir. Igual somos los únicos que lo hemos hecho. ¿Grandes proyectos? El cambio de desarrollo económico es un gran proyecto. Venimos de una comarca ligada en el monocultivo del carbón y las centrales térmicas, y eso ha desaparecido. Ya sólo esa necesidad de reiventarse y de buscar por dónde tiene que ir nuestro futuro es un gran proyecto. No me atrevo a decir que mi gran proyecto va a ser un gran hospital o algo así. No. No me atrevo. Es el cambio de rumbo, el generar la confianza colectiva, el que cambie la psicología, que se vea que hay razones. Esos planes de transición energética, quizá ese clúster de carácter tecnológico entre la Ciuden, el empresariado, las universidades... La modernización del sector agroalimentario. Son varias las patas sobre las que se tiene que desarrollar ese futuro, pero no me atrevo a decir una obra gigantesca o una gran actuación para pasar a la historia. Nos conformaríamos con contribuir al cambio de tendencia y a conseguir líneas de futuro.

—¿Y cómo ambición de ciudad?

— Pues una ciudad dinámica, una ciudad culturalmente potente, referente cultural. Una ciudad sostenible medioambientalmente, que pueda ser puesta como ejemplo en materia de eficiencia energética... Una ciudad que se atreve a tomar decisiones un poco más adelantadas en materia de gestión de residuos, que apuesta por las nuevas tecnologías, una ciudad en la que sea agradable vivir. Y todo eso también se basa en la creación de empleo. Si no hay empleo, todo es muchísimo más difícil.

—¿Va a pedir excedencia en su trabajo?

—Sí, lo normal. Yo siempre le exigí a la alcaldesa que tuviera una dedicación exclusiva. Yo la tendré y pasaré en mi puesto de trabajo a la situación de servicios especiales.

—¿Y va a crear alguna concejalía más?

—Sí. El anterior equipo era muy atomizado. No voy a adelantarlas pero sí.