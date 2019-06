Nuevo cruce de acusaciones entre la alcaldesa y Otero por la licencia del Centro de Salud

La construcción de un nuevo Centro de Salud en Bembibre tropieza con un nuevo escollo que retrasa las obras, la caducidad de la licencia de obra inicial, que originó los retrasos ocasionados tras la renuncia de una primera adjudicataria. Esta carencia de licencia es interpretada por la nueva responsable de gobierno en Bembibre, Silvia Cao, como una paralización intencionada por parte del anterior alcalde, Manuel Otero. Señala Cao que la licencia «caducó el día 16 de mayo y el alcalde abrió un expediente y pidió, como medida cautelar, la paralización de las obras». Cao informaba a este periódico que «la Junta tenía un plazo de diez días para presentar alegaciones y se han recibido hoy (por ayer)».

No obstante, desde el nuevo equipo de gobierno del PSOE pretenden solventar en breve estos trámites «dado que ya había una licencia inicial con el correspondiente informe técnico previo, y al tratarse de una obra de interés público esperamos resolver las alegaciones sin necesidad de esperar al pleno de organigrama para poder emitir una licencia nueva» señalaba Cao. Otro de los inconvenientes es la amortización realizada de la plaza de arquitecto en el Ayuntamiento de Bembibre. «Se necesita la firma de un arquitecto, y al tener la plaza amortizada y no poder por ello contratar un interino tiraremos del arquitecto del Consejo Comarcal para la firma» aseguró la alcaldesa que confía tener el trámite «resuelto en un plazo de 15 días».

El que fuera alcalde de Bembibre respondía a las declaraciones de Cao reproducidas en distintos medios en las que responsabilizaba al propio Otero de paralizar las obras del centro de salud. «Es una mentirosa, Otero no ha paralizado ninguna obra. Si está parada es solo por la falta de una segunda licencia que no había pedido la gerencia» señalaba. «Manolo Otero lo que ha hecho es trabajarse el Centro de Salud mientras ella estaba sentada en el sofá de su casa. Ha conseguido lo que jamás consiguieron los socialistas. Que no mienta a los ciudadanos de Bembibre porque por mucho que mienta, el Centro de Salud a ella se lo han dado hecho». Cerraba el ex alcalde su respuesta interpretando que las declaraciones de Cao no tienen credibilidad. «Claro, Otero era tonto y paraba la obra siendo aún alcalde para que llegara ella a cubrirse de gloria a costa del trabajo de los demás» apuntó el antiguo regidor.