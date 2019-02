Nuevo derrumbe en la carretera de Puente, la N-536

La suerte quiso que no se produjera una desgracia. De nuevo la carretera que conduce desde Ponferrada a Puente de Domingo Flórez ha vuelto a dar problemas en el paso de Peñarrubia, justo a la salida del túnel y muy cerca del retranque de la presa. Varias rocas de gran tamaño se precipitaron en las últimas horas sobre la calzada de esta carretera Nacional 536. Una de ellas llegó a atravesar la calzada y chocar contra el pretil de cemento, desplazándolo en parte hacia el pantano. En ese momento no pasaba ningún coche por la zona, por lo que nadie se vio afectado. Los vecinos de los municipios de Puente y Benuza, que tienen que pasar obligatoriamente por este punto, no ocultaban ayer su malestar. Máxime cuando Fomento cortó varios meses parte del vial e invirtió en la ladera. | m. f.