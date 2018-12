El oso se hace notar en Molinaseca con el ataque a colmenares

Una apicultora de Molinaseca ha perdido, en los últimos quince días, una veintena de colmenas repartidas en dos colmenares ubicados en Onamio y Paradasolana. La causa: el ataque de un oso. El hecho no deja de sorprender por la zona de la que se trata, donde la presencia del oso pardo es inusual. De hecho, la propietaria de las colmenas afectadas no puede optar a ningún tipo de cobertura económica por no encontrarse en zona osera, como ella misma explica.

«Tengo tres colmenares y me ha entrado en dos de ellos en las últimas dos semanas. El ataque al colmenar de Paradasolana fue esta pasada noche. Está vallado, pero ni con esas. El oso saltó la valla. El de Onamio fue la semana pasada. Allí, las colmenas están dentro de un cortín, pero también consiguió acceder y destrozó 18 colmenas. En Paradasolana han sido dos», detalló ayer Marisa Lorenzo.

Es la primera vez que tanto esta apicultora como los productores de miel de su entorno afrontan un hecho similar. Que el oso campe por esta zona no es algo a lo que estén acostumbrados los vecinos. «A la Junta de Castilla y León le extraña que estén tan al sur, pero que hay, hay y en los destrozos de las colmenas se puede ver claramente que el oso está detrás», explica esta apicultora de Molinaseca, asegurando que dos ciclistas con los que se cruzó el pasado fin de semana le confirmaron haber visto al oso por las inmediaciones. La población no deja de crecer y busca nuevos territorios.