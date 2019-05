El oso rescatado en Palacios del Sil mejora de sus heridas, come bien y de forma autónoma pero sigue sin poder mover las patas traseras

No le han puesto nombre pero todos le han cogido mucho cariño. Hablamos del oso pardo que fue rescatado a comienzos de esta semana con heridas muy graves cuando se encontraba en un río de montaña en Palacios del Sil, de cuyas aguas no era capaz de salir. El animal presentaba numerosas heridas en la cabeza (sobre todo en el morro) y por todo el cuerpo (seguramente por la pelea con otro macho por encontrarse ahora en época de celo) y no era capaz de mover los cuartos traseros.

"Las heridas que tenía en el cuerpo no eran muy graves. Las hemos limpiado y desinfectado pero el oso sigue sin mover los cuartos traseros por lo que est amos pendientes de un nuevo estudio y de hacerle nuevas radiografías", comentó ayer en este sentido Jesús Varas, el responsable del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Cantrabria, el centro donde ha sido trasladado este gran ejemplar de oso cantábrico para su recuperación.

La parte delantera del cuerpo la mueve bien y come también con normalidad, de forma totalmente autónoma. En este Centro de Recuperación su dieta se compone fundamentalmente de fruta y carne.

El animal está aislado y se quiere ver como evoluciona en los próximos días. "Los animales silvestres tienen gran capacidad de recuperación así que estamos esperando a ver su evolución. En todo caso, a comienzos de la próxima semana le vamos a hacer nuevas radiografías para poder tomar decisiones con más conocimiento", explicó Varas.

A pesar de que es un animal muy grueso, llama la atención que en las primeras radiografías que se le han realizado no se aprecian de forma manifiesta fracturas en su columna vertebral. Con las nuevas pruebas que se le realizarán a comienzos de la semana que viene se pretende precisar este aspecto o bien descubrir una posible lesión en la médula; otra de las causas posibles por las que el animal no puede mover sus cuartos traseros como se aprecia perfectamente en el vídeo del rescate cuando se encontraba en las frías aguas del río Pedroso en Palacios del Sil.

"Lo que podemos decir ahora es que estamos haciendo todo lo posible por sacar adelante el animal", dijo a modo de resumen final el responsable del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Cantabria.